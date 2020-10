Bitcoin, el activo "furor" para los argentinos: por qué aseguran que "hay grandes oportunidades"

"Aquellos que estén interesados en invertir en bitcoin, pueden hacerlo con montos tan pequeños como 100 ARS", afirmaron desde Binance

En el marco de la suba del precio de Bitcoin, Maximiliano Hinz, Latam Operations Launcher de Binance afirmó que este fenómeno sirve para analizar en conjunto con variaciones del mercado de Argentina. Además, dijo que en ese mercado se pueden ver oportunidades de inversión.

Pero además, con relación con el mercado argentino, Hinz explicó: "Esta subida en el precio de Bitcoin es muy interesante para analizar en conjunto con las variaciones del mercado local. En menos de 10 días el precio de bitcoin pasó de negociarse a 1.8 millones de pesos, a superar los 2.3 millones".

"Sin duda es un activo volátil y como toda inversión tiene que realizarse de manera consciente, pero las oportunidades que existen en Argentina son aún mejores que las del resto de los mercados. Aquellos que estén interesados en invertir en bitcoin, pueden hacerlo con montos tan pequeños como 100 ARS", agregó.

Análisis internacional de BTC

Binance es una compañía global de blockchain dueña de uno de los exchange de activos digitales más conocidos en el mundo, con más de 15 millones de usuarios y un volumen diario de transacciones de más de u$s 3.000,000.000, según afirman desde la empresa..

En un comunicado, resaltaron que, por primera vez, desde mediados de 2019, Bitcoin se ha estado negociando constantemente por encima de los u$s 12,500 y la dificultad de su minería subió a un nuevo máximo histórico (~ 20.00T) el 18 de octubre, alcanzando una tasa de hash (potencia de procesamiento de la red Bitcoin) de ~ 137.80 EH / s.

Debido a esto, explicaron que se puede esperar que la dificultad minera siga aumentando aún más, con el próximo reajuste de la dificultad de noviembre.

En comparación, afirmaron desde Binance que las tarifas de transacción cobradas por los mineros se mantuvieron bajas, representando menos del 8% del flujo total de ingresos. Por lo tanto, el reciente crecimiento de la tasa de hash podría indicar posibles puntos de vista alcistas a corto plazo sobre la apreciación del capital de bitcoin.

"Grayscale Bitcoin Trust también ha crecido de 262k BTC en diciembre de 2019 a 488k BTC, el 21 de octubre, lo que muestra el apetito de bitcoin en los mercados minoristas e institucionales", resaltaron en el comunicado.

"Además, BTC se ha emitido masivamente en Ethereum, luego del verano de DeFi y con rendimientos interesantes en BTC (por ejemplo, el grupo de cultivo Curve BTC). En total, se emiten más de 144k BTC en Ethereum, claramente dominado por dos jugadores: WBTC (106,786 BTC) y renBTC (26,755 BTC)", añadieron.

"En medio de la remodelación del panorama de futuros de Bitcoin, el interés abierto de Bitcoin (futuros + perpetuo) se situó en más de u$s 4 mil millones, aún más bajo que su pico de u$s 6 mil millones, el 17 de agosto de 2020. El panorama de futuros / perpetuo no está dominado por un solo participante del mercado en lo que respecta a la participación de mercado de interés abierto, sino que se comparte entre CME, OKEX, BitMEX, Binance, FTX y Huobi", especificaron en el comunicado.

Por otro lado, señalaron que el mercado de opciones está dominado principalmente por Deribit (más del 60% del total de OI) y alcanzó un interés abierto agregado de opciones de Bitcoin de u$s 2.1 mil millones, un valor cercano a su máximo histórico anterior del 22 de septiembre de 2020. (~ u$s 2.200 millones).

PayPal anunció que estaba a punto de proporcionar servicios de cifrado de custodia, en asociación con Paxos, con un alcance potencial de hasta 26 millones de comerciantes en todo el mundo.

Evolución de los precios

Según analizaron desde Binance, varios factores podrían haber influido en la reciente evolución de los precios:

Una serie de empresas tradicionales han invertido en BTC . Empresas como MicroStrategy y Square han agregado bitcoins a su balance general para su estrategia de asignación de capital a largo plazo.

. Empresas como MicroStrategy y Square han agregado bitcoins a su balance general para su estrategia de asignación de capital a largo plazo. Esto podría estar potencialmente relacionado con el macroambiente resultante de la crisis inducida por COVID-19. Varias instituciones financieras y globales (por ejemplo, el FMI) ajustaron sus expectativas para la recuperación económica de la crisis del COVID-19, lo que podría impulsar aún más una corrida hacia activos alternativos.

, en asociación con Paxos, con un alcance potencial de hasta 26 millones de comerciantes en todo el mundo. En criptografía, la gran desaceleración en la locura de DeFi puede haber llevado a individuos e inversores institucionales a re-equilibrar sus carteras hacia cripto activos relativamente menos riesgosos como Bitcoin.

Según Glassnode, el saldo de Bitcoin en los intercambios es de alrededor de 2,5 millones de BTC (por debajo de ~ 2,9 millones en enero de 2020), lo que podría afectar la dinámica de venta de los mercados al contado de bitcoin.

Finalmente, quizás uno de los hallazgos más sorprendentes fue que ninguna de las noticias negativas recientes, relacionadas principalmente con algunos grandes intercambios de cifrado, tuvo un impacto negativo duradero en el precio de bitcoin, mostrando cómo los mercados de bitcoins se volvieron menos dependientes de un solo factor.

Quién es Binance

Binance es un proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas con un conjunto de productos financieros que incluye un exchange de activos digitales por volumen.

Cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, y según afirman dese la firma, la empresa se orienta a acelerar la adopción de criptomonedas, ofreciendo una importante cartera de productos crypto y servicios, que incluyen: trading y finanzas, educación, información e investigación, inversión e incubación, descentralización y soluciones de infraestructura