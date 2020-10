¿Cuánto vale el "dólar cripto" y el Bitcoin en plena inestabilidad del blue?

La divisa digital empezó a elevar su precio y alcanzó su máximo histórico, por encima de los u$s13.000. A cuánto cotiza hoy la moneda digital

El dólar blue terminó la semana pasada a plena carrera, con una cotización de $195 el viernes. Por eso, muchos temían que esta semana podría continuar la escalada hacia la marca de los $200. Sin embargo, este lunes el mercado paralelo se enfrió de manera sorpresiva.

Ocurre que una inusual oferta de dólares en el mercado marginal, que en poco minutos rondó el millón, hizo bajar a $187 la cotización, que luego volvió a remontar para cerrar a $190. Todo esto, en medio de una tensión cambiaria que no cede.

El mercado paralelo había arrancado vendiendo en $195, hasta que aparecieron jugadores de mayor relevancia para ofertar en esa plaza siempre poco transparente.

Por otro lado, este martes, y antes de la apertura del mercado oficial, el dólar cripto bajó y reflejó este precio en distintas plataformas virtuales.

En Airtm rates, el AirUSD (stable ligada al precio de la divisa norteamericana) tenía a primera hora de la mañana un precio de compra de $185,50 y $176,03 para la venta.

Por su parte, la venta de DAI (otra stable ligada a los "verdes") comenzó la jornada con un precio de compra de $192,84 y un precio de venta de $183,52 en Ripio.com.

En Buenbit.com, la cotización es un poco menor: $179,40 para la compra de DAI y $172,50 para la venta.

El precio del Bitcoin

El precio del Bitcoin arrancó este martes leve subida en su precio, luego de su disparada que la llevó hasta máximos históricos. Empezó la jornada a un valor de u$s13.237,44 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del 1,24%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s245.259.821.313 y circulan 18.527.743 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

Cabe destacar que la criptomoneda logró alcanzar un máximo historico por encima de los u$s13.000.

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $2.522.403,67 en pesos para la compra y $2.420.160,13 para la venta, con una variación del 1.07%. Cabe destacar que este nuevo valor se eleva por la disparada del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio

El precio de las otras criptomonedas:

Ethereum : u$s395,63 (-2,63%) : u$s395,63 (-2,63%)

XRP : u$s0,251 (-1,13%)

Tether : u$s1,00 (-0,01%)

Chainlink : u$s11,81 (-2,61%)

Bitcoin Cash : u$s261,34 (-2,55%) : u$s261,34 (-2,55%)

Litecoin : u$s57,78 (-0,39%)

Bitcoin SV : u$s174,27 (3,72%) : u$s174,27 (3,72%)

Crypto.com Coin : u$s0,097 (-1,46%)

Binance Coin: u$31,44 (1,59%)

Nuevo récord

Este lunes inició una semana con un mercado de referencia en dólares sin mayores movimientos pero dentro de una tendencia alcista, y escalando en pesos por encima de los 2,5 millones y con un tipo de cambio dólar blue que se acerca a los $200 y un dólar bitcoin en el orden de los $190.

Contexto internacional y nacional

Bitcoin cotiza actualmente en los u$s 13.100 lo cual implica una variación alcista de casi el 1% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los u$s 13.000.

Por otro lado, la capitalización de mercado asciende a los u$s 397.000 M de los cuales bitcoin representa unos u$s 243.100 M, que representa poco más del 61%. Respecto a la capitalización de ruedas anteriores la misma ascendía a u$s 395.400 M lo cual presenta un aumento del 0,4%.

Mientras tanto en la plaza local de Argentina cotiza en los $2.520.000.

Pero además, el volumen negociado de bitcoin en las últimas 24 horas asciende a u$s 24.400 M lo que representa poco más del 29% del volumen total transaccionado en el mercado de criptomonedas el cual asciende a u$s 82.900 M en las últimas 24hrs. El mismo ha disminuido casi un 18% respecto a ruedas anteriores en donde se negociaron u$s 100.800.

Mientras tanto en la plaza local de Argentina cotiza según CryptoMarket en los $2.520.000 lo cual implica una variación alcista de casi el 6% respecto al precio de cierre del día anterior cotizado en los $2.379.000.

Entre los distintos tipos de dólares cotizantes en el mercado vemos al dólar bitcoin en casi $192,37 por debajo del blue ubicado escalando a los $195; y por encima del CCL retrocediendo a los $169.

Otras criptomonedas

Por su parte, el Ether cotiza en la plaza internacional en los u$s 404 lo cual implica una variación bajista mayor al 3% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los u$s 417.

Mientras que en la plaza local, precio extraído de CryptoMarket, el mismo asciende a $76.800 lo cual implica una variación negativa de casi el 1% respecto a su precio de cierre del día anterior ubicado en los $77.300.

Considerando otra altcoin se puede observar que el Lumens (XLM) cotiza en los u$s 0,084 lo cual implica una variación negativa mayor al 2% respecto a su precio de cierre del día anterior ubicado en los u$s 0,086.

Sin emnbargo, en el mercado interno, precio proveniente de CryptoMarket, asciende a los $15,94 lo cual implica una variación positiva de casi el 3% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los $15,49.

En el mercado interno, precio proveniente de CryptoMarket, asciende a los $525 la cual implica una variación alcista de casi el 8%.

Otro cripto relevante del ecosistema es la criptomoneda EOS que asciende en la plaza internacional a u$s 2,68 lo cual implica una variación positiva de casi el 1% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los u$s 2,66.

Mientras que en el mercado interno, el precio proveniente de CryptoMarket, asciende a los $525 la cual implica una variación alcista de casi el 8% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los $488, según publicó el sitio BaeNegocios