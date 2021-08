¿Las mansiones pasaron de moda?: conocé la casa prefabricada en la que vive Elon Musk

A diferencia de lo que cualquier persona podría pensar, para Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, menos es más. El magnate tecnológico elige vivir actualmente en una casa prefabricada de u$s50.000 y 35 metros cuadrados.

La empresa responsable de estas casas se llama Boxabl, es de Las Vegas, y al parecer una vez trascendida la noticia sobre la elección de Musk, la compañía ya tiene una lista de espera de 47.000 personas.

Sin embargo, y a diferencia de otras casas prefabricadas, estas se pueden plegar desde los 6 a 2,5 metros mientras se transportan en un camión o se remolcan en una furgoneta.

Estas pequeñas viviendas suelen unos 30 o 40 metros, y revolucionaron el mercado inmobiliario de Estados Unidos y otros países, ya que permiten el acceso a una vivienda a bajo costo a un gran público.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021