El nuevo modelo enviará recordatorios a quienes usen ChatGPT durante largos periodos, para fomentar pausas y un uso más saludable de la herramienta

OpenAI, la desarrolladora de inteligencia artificial (IA) cofundada por Sam Altman, anunció que comenzará a enviar recordatorios a aquellos usuarios que mantengan sesiones abiertas extendidas con ChatGPT.

Estos avisos, que se activarán tras un uso prolongado, buscan invitar a las personas a hacer pausas y se presentarán de forma "natural y útil".

Además, la empresa dirigida por Sam Altman anunció que está trabajando en una actualización para que su IA sea "más receptiva y personal", especialmente en momentos en que los usuarios viven situaciones de malestar emocional.

OpenAI quiere que ChatGPT pueda "responder adecuadamente y dirigir a las personas a recursos basados en la evidencia cuando necesario", cada vez que detecte señales de malestar en los usuarios.

Por eso, trabaja con expertos para mejorar la forma en la que responde el chatbot. Actualmente, más de 90 médicos de más de 30 países ayudan a evaluar conversaciones complejas.

Además, OpenAI trabaja con investigadores y profesionales del área de interacción persona-computadora (HCI), quienes brindan retroalimentación sobre los métodos utilizados para identificar conductas preocupantes.

OpenAI entrena a ChatGPT para detecte el malestar emocional y brinde orientación personal

La empresa también conformó un grupo asesor compuesto por expertos en salud mental, desarrollo juvenil y HCI, para alinear estas mejoras con las últimas investigaciones y mejores prácticas del campo.

Otro de los cambios que planea sumar OpenAI es una funcionalidad pensada para acompañar a los usuarios en sus decisiones personales.

En lugar de limitarse a ofrecer respuestas, el modelo podrá hacer preguntas, explorar distintas opciones y ayudar a analizar pros y contras.

Según explicó la empresa, esta evolución apunta a que ChatGPT se convierta en una herramienta de apoyo más reflexiva y empática.

"Si un ser querido acudiera a ChatGPT en busca de ayuda, ¿nos sentiríamos tranquilos? Conseguir un sí rotundo es nuestra labor", explicó la compañía.