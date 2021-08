¿Tenés una tienda online?: esto es todo lo que necesitas saber sobre Google Analytics

Google Analytics es una herramienta gratuita para obtener estadísticas de tu sitio web o tienda online para comprender el comportamiento de los usuarios

Con esta guía sobre Google Analytics vas a poder crear tu cuenta, vincularla con tu e-commerce y hacer las configuraciones necesarias para no perderte ningún dato relevante de tu sitio web de ventas.

Qué es Google Analytics

Google Analytics es una plataforma de datos estadísticos que permite comprender el comportamiento de los usuarios que navegan por un sitio web, tienda online e incluso una aplicación móvil.

Con esta herramienta vas a poder conocer:

Cuáles son las características generales de los usuarios que visitan tu e-commerce;

la cantidad de ventas generadas y través de qué canales o campañas se concretaron;

en qué paso del proceso de compra los usuarios abandonan la tienda virtual;

de qué países o regiones provienen las ventas;

las páginas más visitadas del sitio;

¡y mucha más información!

Es importante destacar que estos datos son anónimos, es decir, no vas a poder saber qué personas fueron los que realizaron una determinada acción. El objetivo es analizar el comportamiento de los usuarios a nivel general.

Cómo usar Google Analytics

Para empezar a usar Google Analytics tenés que seguir los siguientes pasos:

1. Entrá a la página oficial de Google Analytics y hacé clic en ‘Comenzar gratis’:

2. Seguidamente, presioná en ‘Empezar a medir’:

3. Luego, completá todos los datos de tu cuenta:

4. Finalmente, copiá el ID de seguimiento y, si usás Tiendanube, solo tenés que pegarlo en el administrador de tu tienda. Por lo tanto, no necesitás contactar a tu webmaster ni tener conocimientos técnicos.

Una vez que el código esté instalado, la herramienta va a empezar a analizar la información del tráfico. Acordate que no vas a poder medir los datos previos a la fecha de instalación del código.

Cómo integrar Analytics con Tiendanube

Luego de copiar el ID de seguimiento de Google Analytics, tenés que hacer lo siguiente:

1. Ingresar a ‘Configuraciones’ > ‘Códigos externos dentro del administrador de tu Tiendanube’.

2. En la sección ‘Google Analytics’, pegar el código de seguimiento.

3. Hacer clic en ‘Guardar cambios’ abajo de todo en la pantalla.

4. Por último, en la página de Códigos Externos, elegir la opción que prefieras para medir tus conversiones, es decir, tus ventas:

Vas a ver dos opciones:

La orden es marcada como paga, es decir, que Google Analytics va a registrar las ventas una vez que el pago de la orden esté confirmado; por lo tanto, va a descartar aquellas órdenes en las cuales el pago queda pendiente.

El checkout es completado, que implica que Google Analytics registrará una compra cada vez que un usuario complete todos los pasos del checkout de tu tienda, independientemente de si el pago es confirmado o no en el momento.

5. Después de elegir la opción que prefieras, hacé clic en ‘Guardar cambios’ al final de la página.

Conceptos básicos de Analytics

Esta sección es una especie de glosario con los términos más usados de Google Analytics. Tenelo a mano y consultalo mientras te familiarizás con la plataforma.

Lo primero que tenés que hacer es identificar los controladores a través de los cuales podés navegar dentro de la herramienta. Ellos son,

Informes: se encuentran a la izquierda, agrupados en bloques de temas. Los más relevantes son Audiencia, Adquisición, Comportamiento y Conversiones.

Segmentos: arriba, en el centro, se pueden seleccionar distintos segmentos de clientes para realizar comparaciones (por ejemplo, visitas desde dispositivos móviles vs. de escritorio, nuevos visitantes vs. visitantes recurrentes, etc.).

Variables: está debajo de ‘Segmentos’. Permite seleccionar la variable que se va a mostrar en el gráfico e inmediatamente al lado se puede elegir una segunda variable para comparar (por ejemplo, sesiones vs. duración media de la sesión).

Fecha: arriba a la derecha se puede elegir el período a analizar.

Definición de las principales métricas

Ahora veamos, en líneas generales, a qué se refieren las principales métricas que nos muestra la plataforma.

Visitante: es la persona física que ingresa a tu web a través de cualquier dispositivo. La primera vez que un visitante accede a tu web se genera una cookie única (una especie de mini archivo con datos) la cual sirve para identificar a ese visitante.

El visitante puede ser diario, mensual o anual. En este contexto, es importante que tengas en cuenta que también existen los llamados "visitantes recurrentes", es decir, aquellos que accedieron a la web en varias ocasiones.

Visita: ocurren cuando un usuario o un robot (un programa automatizado) llega a tu web. Un mismo visitante puede acceder a tu web varias veces y, cada vez que lo hace, cuenta como una visita distinta. Tené presente que las visitas también se llaman "sesiones".

Páginas vistas: las páginas vistas, o simplemente "vistas", son las páginas a las que accede el visitante dentro de la web que está navegando. Como página vista no se suele tener en cuenta las páginas de error ni las páginas vistas por robots.

Tasa de rebote: se trata de una sesión en la que el usuario visitó una sola página y salió sin interactuar con ninguna otra página. A pesar de lo que mucha gente cree, esta métrica no tiene en cuenta el tiempo que el usuario pasó en el sitio.

Duración media de la sesión: consiste en la duración total de todas las sesiones (en segundos) dividida entre el número de sesiones.

Canales: se refiere a la fuente de tráfico a través de la cual llegaron los usuarios a un sitio web. Conocé cuáles son los tipos de tráfico web más conocidos.

Objetivos: son las acciones que queremos que los usuarios realicen; en el caso de una tienda online, se puede configurar como objetivo la realización del pago.

Qué informes tengo que analizar para potenciar mi tienda online

A medida que vayas explorando la plataforma, vas a descubrir un sinfín de reportes y Google va sumando muchos más.

Sin embargo, hay 4 informes de Google Analytics que tenés que observar con frecuencia:

1. Audiencia > Visión general: ideal para entender las características de las personas que visitan el sitio.

2. Adquisición > Todo el tráfico > Canales: para ver de dónde está llegando la gente al sitio y cómo se comportan según el canal de donde provienen.

3. Conversiones > Objetivos > Visión general: para comprender cómo se están cumpliendo los objetivos que configuraste dentro de Analytics.

4. Conversiones > Comercio electrónico > Visión general: para analizar las ventas de tu negocio.

Cómo conectar Google Sheets con Analytics para cruzar datos

Si eres fan de las hojas de cálculo o simplemente querés relacionar los datos más importantes de tu negocio pero los dashboards de Google Analytics no te lo permiten con facilidad, entonces este paso a paso es para vos.

Para conectar Google Sheets con Google Analytics, tenés que:

– Ingresar a Google Drive:

– Presionar en ‘Nuevo’ y seleccionar ‘Hojas de cálculo de Google’:

– Ir a ‘Complementos’ y hacer clic en ‘Descargar complementos’:

– Escribir ‘Google Analytics’ en el buscador, seleccionar el complemento e instalarlo:

– Cuando esté instalado, tenés que ir a Complementos > Google Analytics > Create new report:

– Al hacer clic, va a aparecer una pestaña donde tenés que escribir el nombre del proyecto y seleccionar la cuenta, propiedad y la vista de tu cuenta de Google Analytics de donde quieras extraer los datos. Asimismo, tenés que precisar qué métricas querés ver:

– Al presionar el botón ‘Create report’ va a aparecer una hoja nueva con el nombre de ‘Report Configuration’. Acá vas a configurar, por ejemplo, el periodo de tiempo de los datos que querés extraer de Analytics. Para ver la hoja con los resultados, borrá el número ‘1000’ que aparece por defecto:

– Luego tenés que ir a Complementos > Google Analytics > Run Reports:

– Al terminar, se va a crear automáticamente otra hoja con todos estos datos y el nombre que elegiste para el reporte:

Cómo configurar objetivos, embudo de conversión y comercio electrónico

Objetivos

Tal como comentamos anteriormente, los objetivos son aquellas metas que queremos que los usuarios realicen.

Para hacer la configuración de esta variable, tenés que:

Acceder al panel de administración en tu cuenta de Google Analytics;

seleccionar la vista en la que querés crear tus objetivos y luego presioná en ‘Objetivos’;

hacer clic en ‘+ Nuevo objetivo’;

configurar un modelo;

definir un nombre para este objetivo y establecer qué parámetros se utilizarán para medirlo.

Embudo de conversión

El funnel o embudo de conversión es un término utilizado para agrupar los pasos que recorre una persona hasta cumplir un objetivo determinado en un sitio web (en este caso, una tienda online).

Cuando estés en la página de creación de objetivos, ingresá la URL final a la que el usuario debe llegar para completar una compra y activá el embudo.

En este paso, tenés que precisar cuáles son las páginas del recorrido por las que va a navegar el usuario. Definí un nombre para cada paso y, en la sección ‘Pantalla/página’, insertá la parte final de la URL, sin el dominio.

Comercio electrónico

Los informes de comercio electrónico muestran la actividad de compra que registró tu tienda online. Por eso, tenés que configurarlo de la siguiente manera:

Entrá a Google Analytics y seleccioná la opción ‘Administrar’;

en la columna ‘Vista’, elegí la opción ‘Configuración del comercio electrónico’;

activá los botones de comercio electrónico y de informes mejorados;

configurá los pasos del embudo de conversión generando las etiquetas de Información de envío y facturación, y Medios de envío y pago;

presioná ‘Guardar’.

Google Analytics y las redes sociales

Si bien es cierto que cada red social cuenta con sus propias estadísticas, Google Analytics ofrece datos precisos acerca de cómo las acciones en Instagram, Facebook, Tik Tok y otros canales sociales impactan en tu sitio web.

Tomemos el ejemplo de Instagram: las estadísticas internas de esta red social —como las impresiones y otras métricas relevantes— revelan cómo es la interacción la comunidad con nuestra marca, cuántos ‘Like’ ponen a las fotos del feed, la cantidad de seguidores que vamos sumando y hasta el engagement con las Historias y Reels.

Sin embargo, si compartimos un link directo a nuestra tienda online a través de la biografía o alguna story, y los usuarios que ingresan realizan una compra en el e-commerce, el lugar donde vamos a observar esa conversión será en Google Analytics.

Ahora bien, para ver estos datos con precisión, es necesario usar UTM tags, es decir, unos fragmentos de texto que se agregan al final de la URL que publicamos en las redes sociales. De esa manera, cuando un usuario haga clic, vamos a visualizar el detalle de su acción en los Informes Canales y Medios Sociales de Analytics.

Google Analytics y las campañas de email marketing

Si usás alguna herramienta de email marketing como Mailchimp o Doppler, tené en cuenta que, además de observar las estadísticas de tus campañas en esas plataformas, también vas a poder ver datos complementarios en Google Analytics.

Al igual que con el caso de las redes sociales, es necesario usar UTM tags.

Veamos un ejemplo: supongamos que en tu newsletter mensual querés incluir un banner promocionando un descuento particular en un producto de tu tienda online. Es de suponer que luego de enviar el email, vas a querer medir los ingresos generados gracias a este banner.

Para llevar adelante esta acción, tenés que cumplir los siguientes pasos:

Armar la URL del producto que querés promocionar con el UTM tag. Para esto, podés usar la herramienta de Google.

Crear tu newsletter e incluir en el banner de la campaña esta URL.

Enviar el email y, en un día o dos, ingresar a tu cuenta de Google Analytics e ir a Informes > Adquisición > Campañas > Todas las campañas y visualizar los resultados.

Fuente: Tienda Nube