Subastan la primera solicitud de empleo de Steve Jobs en NFT: cuánto vale y qué dice el documento

Ya está a la venta una solicitud de empleo escrita a mano por Steve Jobs en 1973 en la plataforma de coleccionables digitales Rarible

Una aplicación de empleo escrita a mano por Steve Jobs en 1973 ya está a la venta desde este miércoles. Lo interesante es que la misma está disponible tanto en forma física como en NFT (non fungible token), y los responsables de la subasta buscan determinar cuál de las dos terminará considerándose más valiosa.

Un documento único

El documento, de sólo una página, es la primera solicitud de empleo del ex-CEO de Apple. No menciona el puesto ni la empresa a la que aspiraba, pero se redactó un año antes de que se incorporara como técnico en Atari en 1974. Por aquel entonces, aún le faltaban 3 años para fundar la marca Apple.

La histórica solicitud de Steve Jobs

Dentro de sus estudios menciona literatura inglesa y la dirección de la universidad Reed College de Oregón (EEUU). En el formulario Jobs destaca que posee habilidades especiales como "técnico en electrónica" e "ingeniero de diseño", y por el lado de las habilidades menciona su experiencia con computadoras, calculadoras y tecnología de diseño. También menciona que posee licencia de conducir y que tiene un acceso al transporte "posible, pero no probable".

El trozo de papel escrito a mano ya se ha subastado 3 veces desde 2017, y su valor ha aumentado un 1.200% durante ese período, lo que demuestra lo atractivo que es el artículo. El empresario tecnológico londinense Olly Joshi, que compró el original por 224.750 dólares en una subasta en la capital británica en marzo de este año, será el anfitrión de la subasta denominada "NFT contra la forma física".

A través de un comunicado Joshi aseguró que esta subasta "pretende poner de relieve cómo actualmente ha cambiado el valor de las cosas que percibimos: lo físico o lo digital", y destacó que esto podría ser la puerta para abrir un mercado de colección en el que coexistan tanto la forma digital como física.

¿Cuándo estará disponible para la venta?

La subasta física y NFT son simultáneas y se pusieron en marcha el 21 de julio a las 9:41 de la mañana, en honor a la hora específica que Jobs utilizaba cada vez que revelaba un nuevo producto de Apple durante los eventos de lanzamiento. La subasta se cerrará definitivamente el 28 de julio a las 14:00.

Los NFT abren la puerta a nuevas formas de coleccionismo

Las ofertas por el activo digital, que se vende en asociación con la plataforma de NFT Rarible, deben realizarse y pagarse en Ether, la criptomoneda de la plataforma de blockchain Ethereum. La forma física, que se vende a través de una asociación con la empresa de software de subastas Snoofa, se puede comprar con dinero en efectivo o también con esta criptomoneda.

"Este formato único de subasta pondrá a prueba realmente dónde está el valor", ha asegurado Alexander Salnikov, cofundador de Rarible, en un comunicado. "Viniendo de un entorno tecnológico, obviamente estoy luchando en el lado de la NFT. Que gane la mejor aplicación de Jobs", añadió.

Según se supo, un porcentaje no revelado de la venta se donará a los socios benéficos de Cancer Research Institute, una organización sin ánimo de lucro que investiga tratamientos para curar el cáncer. Otra parte irá destinada a One Laptop Per Child, una organización también sin ánimo de lucro estadounidense que proporciona computadoras a chicos de países con escasos recursos, según informó el sitio Business Insider.