Julian Peh es el empresario detrás de KIP Protocol que se reunió con Milei en el Tech Forum y está imputado en la causa por el caso $LIBRA

La Justicia argentina sigue sin poder confirmar la identidad de Julian Peh, imputado en la causa $LIBRA y apuntado como uno de los principales impulsores del proyecto vinculado a la criptomoneda.

Interpol Singapur respondió al fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, que "basándonos en la información provista, no surgen registros de 'Julian Peh' en Singapur".

A esto se suma que Migraciones tampoco tiene registro de su ingreso al país.

Peh, responsable de KIP Protocol, participó del Tech Forum en octubre de 2024, donde se reunió con el presidente Javier Milei y habría utilizado un nombre diferente en chino, Bai Qihao. Esto es lo que pudo generar confusión en las consultas internacionales.

Sin embargo, en los registros de audiencias del Gobierno consta el nombre de Julian Peh figura como solicitante de una "reunión protocolar" celebrada el 19 de octubre en el Hotel Libertador, donde participaron Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y Mauricio Novelli.

Allí conversaron sobre cómo "la tecnología de IA descentralizada de KIP puede respaldar a la Argentina". Caso LIBRA$: cómo es el vínculo entre Milei y Peh

Julian Peh, el hombre clave en el caso $LIBRA que Interpol y la Justicia no logran ubicar

Maximiliano Firtman, programador y testigo, también remarcó que el número de pasaporte o ID de Peh era incorrecto.

"No se sabe si fue falso o un error de tipeo", resaltó en declaraciones radiales.

Actualmente, Peh está imputado en la causa que instruyen Taiano y la jueza María Servini, junto con el propio presidente Milei, su hermana Karina Milei, Novelli, Terrones Godoy y el exasesor de la CNV Sergio Morales.