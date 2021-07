Nace una nueva criptomoneda de la mano de los seguidores de Donald Trump

Si bien el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es un declarado fanático de Bitcoin y las criptomonedas (de hecho llegó a escribir en Twitter que "no son dinero y su valor es altamente volátil, además de que los criptoactivos no regulados pueden facilitar el comportamiento ilegal, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales"), se dio a conocer estas últimas horas que una facción apoyo al magnate está desarrollando una iniciativa en el rubro cripto.