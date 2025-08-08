En casi tres años, el conglomerado incrementó la venta de activos y triplicó sus reservas líquidas entre 2022 a el segundo trimestre de 2025

La inminente retirada de Warren Buffett impactó en el desempeño de Berkshire Hathaway que, en el último trimestre, registró una caída de 59% en sus beneficios.

Además, la empresa ordenó la venta de acciones de Kraft Heinz por u$s3.800 millones.

Con esta operación, la compañía suma casi tres años acumulando liquidez y desprendiéndose de participaciones en algunas empresas.

Por su parte, Kraft Heinz vive un momento difícil, atravesado por la inflación y las nuevas preferencias de los consumidores que impactaron en sus ventas.

Pese a que Berkshire era uno de sus principales accionistas y participó en la fusión que dio origen a la empresa hace una década, ahora es posible que avance hacia una división, según rumores del mercado.

En el marco de esta reaorganizacion estratégica, Berkshire intensificó la venta de activos y aumentó sus reservas en los últimos 11 trimestres.

Por qué la salida de Buffett de Berkshire Hathaway impactó en los resultados del conglomerado

Según datos de Reuters, las ventas de activos del conglomerado se triplicaron, al pasar de los u$s128.000 millones a fines de 2022 a u$s344.000 millones en el segundo trimestre de este año.

Buffett, que será reemplazado por Greg Abel en seis meses, es reconocido por su estrategia de invertir en compañías sólidas con modelos de negocio probados.

A su salida, el líder inversor dejó un imperio con u$s1,16 billones en activos, casi equivalente al PBI de Turquía.

Aunque Berkshire no pasa por su mejor momento, Wall Street sigue de cerca sus movimientos.

¿El motivo? El conglomerado apuntalado por Buffett posee acciones en grandes compañías como: