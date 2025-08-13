El autor del asistente de IA ChatGPT analizó el momento actual y aseguró que está todo planeado para que los jóvenes con buenas ideas las desarrollen

En el marco de una entrevista en el podcast de Cleo Abram, el CEO de OpenAI y referente tech Sam Altman brindó varias declaraciones que se hicieron virales en redes debido al peso de sus palabras.

Actualmente, el empresario se convirtió en un referente del campo de la IA ya que es el creador de ChatGPT, la app que no para de crecer y referente dentro del mundo de los asistentes desarrollados por inteligencia artificial.

La influencia del CEO hoy en el mercado es muy alta, y cada vez que brinda una nota sus dichos trascienden y son analizados por los usuarios en redes y la prensa en general.

¿Qué dijo Sam Altman?

En este caso, Altman se refirió al futuro de la inteligencia artificial y sobre cómo va a afectar la cotidianeidad de las personas, ya que él en primera persona es quien diseña y desarrolla las nuevas capacidades que tendrán los próximos modelos de ChatGPT.

Por otro lado, Altman durante la entrevista fue muy positivo acerca del contexto actual y cómo puede ser usado por las nuevas generaciones, ya que según sus dichos, es el mejor momento para emprender y crear.

Más allá de ver cómo el desarrollo de la inteligencia artificial tiene tanto fanáticos como detractores, sobre todo en su influencia en el mundo laboral, el CEO de OpenAI fue concreto con sus palabras.

"Si hoy tuviera 22 años y estuviera terminando la universidad, me sentiría como el niño más afortunado de toda la historia", hizo hincapié Altman en la entrevista.

Y agregó: "nunca ha habido un momento más increíble para crear algo totalmente nuevo, para inventar algo, para empezar una empresa, lo que sea".

El mensaje inspirador de Altman

En conclusión, el creador de ChatGPT quiso destacar las oportunidades que hoy existen para los jóvenes emprendedores, enfatizando el potencial del desarrollo tecnológico actual.

Para el CEO, hoy se cuenta con un sinfín de oportunidades y herramientas muy avanzadas, las cuales permiten la innovación en muchos campos.

Al finalizar la charla, Altman dejó un mensaje concreto a los emprendedores: "solo tienes que aprender a usar estas herramientas y tener una gran idea", con el fin de llevar a cabo sus sueños.