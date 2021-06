Argentina tiene su sexto unicornio: a qué se dedica Vercel y por qué vale más de u$s1.000 millones

Vercel, la startup argentina de software de código abierto acaba de recaudar u$s102 millones con un valor de mercado de u$s1.100 millones en una reciente ronda de financiación recibida por la empresa, lo que la convierte en el sexto "unicornio" argentino en adquirir este status.

Así lo confirmó su CEO, Guillermo Rauch (30), desde México en un tuit que publicó:

We @vercel just raised a $102M Series C @ 1.1B on our mission to help build a faster Web, made for everyone.Our goals:1️⃣ Build the SDK for Web2️⃣ Lower the barrier of entry3️⃣ Focus on the end-userhttps://t.co/lRhHrjNFev — Guillermo Rauch (@rauchg) June 23, 2021