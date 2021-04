Cada vez más startups en el camino de ser unicornios: el talento argentino reconocido mundialmente

Pese a que casi un año de la pandemia, y que las empresas tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad, las startups argentinas dan que hablar

Fueron varios los que vieron como sus ganancias aumentaron de manera exponencial a causa de las nuevas tendencias de consumo, mientras que otros tuvieron que apelar a sucesivas formas de financiamiento para poder sustentar de alguna manera su lucro ante la abrupta caída en su facturación.

Actualmente, aún son pocas las empresas que integran el "prestigioso" grupo de unicornios surgidos en la Argentina. Aunque aún siendo compañías de alto crecimiento y potencial hay algo que relaciona a todas ellas; y es que la mayoría tuvo como resultado un rojo final en sus balances.

La lluvia de inversiones llegó, pero no como se esperaba. La nueva camada de startups tecnológicas seducen a los fondos de inversión, ansiosos por detectar ideas de negocios disruptivas y con alto potencial de crecimiento. En los últimos años, un total de 78 de empresas muy jóvenes captaron u$s 4.900 millones en inversiones, lo que posiciona a la Argentina como uno de los principales criaderos de unicornios en la región.

El dato surge del estudio "Tecnolatinas" elaborado por la consultora Surfing Tsunamis con el auspicio del BID. En el pelotón destacan Mercado Libre, Globant, Auth0, Despegar y OLX, todas compañías que superaron una valuación de u$s 1.000 millones, lo que en la jerga financiera se define como unicornio. Pero hay muchas otras con ese mismo perfil, como Ualá, Satellogic, Tiendanube, Mural, Bioceres y Agrofy, que aspiran a ingresar a ese exclusivo club.

Entre todas, dice el informe, representan un ecosistema valuado en u$s 99.000 millones , el mayor de toda la región. Incluso por encima de Brasil, que tiene 513 startups, 16 unicornios, con una valoración teórica de US$91.000. El informe concluye que en Latinoamérica, un total de 1.005 startups representan un valor de u$s 221.000 millones, pero "el 83% fue creado en los últimos 4 años".

Santiago Sosa, CEO y fundador de Tiendanube

Más allá de Mercado Libre, en la región está creciendo con fuerza tiendanube, la plataforma argentina que permite crear un "local online" que registró un fuerte crecimiento durante la pandemia y que ya opera en Brasil, México y otras plazas de la región.

La firma registró un fuerte crecimiento, transacciones por unos u$s700 millones y más de 14 millones de ventas en toda Latinoamérica, lo que equivale a una evolución interanual de 250%. Es más: acaba de concretar una inversión millonaria por u$s89 millones –había recaudado u$s30 millones en octubre– para seguir expandiéndose en la región.

Argentina concentró más de la mitad de sus operaciones: 8 millones de ventas, por más de $32.500 millones, casi 600% más que en 2019. Y obviamente, el "rubro supermercado" fue protagonista.

"El 14% de las nuevas tiendas creadas en 2020 fueron del segmento comida y bebidas, salud y belleza", advierte a iProUP Gonzalo Latugaye, Brand & Communications Director de la compañía, destacando el avance de las categorías de supermercado que más se dispararon en la venta online.

En efecto, el directivo afirma que hay más de 1.500 comercios argentinos que venden a través de tiendanube y se dedican al segmento de comestibles. Entre los vendedores, hay muchos emprendedores que aprovecharon el boom, almacenes y grandes firmas (catering, restaurantes, chefs y pasteleros reconocidos) que se reconvirtieron al ecommerce, como Eat Box, Carta Corta, Croque En Casa, Mauricio Asta, Hausbrot, Luigi Bosca, Bierhaus, Violeta Massey, Sueño Verde y Beepure.

Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina, anunció el cierre exitoso de una inversión Serie D por u$s 89 millones liderada por Accel Partners, inversor de gigantes como Facebook, Spotify, Dropbox, Slack y se une a otros grandes a nivel global junto a Thorntree Capital, Qualcomm Ventures, Kaszek y Kevin Efrusy. Esta es la segunda inversión millonaria que la compañía recibe en los últimos 5 meses.

Pero además, en comunicación exclusiva con iProUp, Victoria Blazevic, Brand & Communications Manager de Tiendanube, afirmó que la empresa de aquí a dos años aspira a consolidarse en la región y quiere desembarcar en Chile, Perú y Colombia. Pero además, la plataforma quiere afianzar su equipo en México, el último mercado donde la compañía decidió apostar.La apuesta de los fondos potencia el crecimiento de startups tecnológicas, pero no solo eso. "Los argentinos tienen vocación global, y saben que para crecer tienen que expandirse a otros mercados", subraya Marta Cruz, del fondo NXTP Ventures. Y eso, añade, los diferencia de los desarrollos brasileños, que "primero piensan crecer internamente y luego ven si se globalizan", indicó Clarín.

"La Argentina es un muy buen banco de pruebas con sus 45 millones de habitantes, pero es solo el comienzo. La región es un mercado de 600 millones de personas y el emprendedor argentino lo tiene claro desde su fundación", agrega Giner González. Los anima y los inspiran los antecedentes de los unicornios pioneros, Mercado Libre y Globant, que "son una referencia para las nuevas camadas de startups", sentenció.

Digital House es otra de las startups argentinas que se perfila como posible unicornio

Lo crucial, dicen los analistas, es detectar una demanda insatisfecha, tal como ocurrió con Digital House, cuyo foco es el desarrollo de talentos digitales, uno de los recursos más escasos a nivel mundial. La compañía brinda cursos cortos de programación y contenidos "que se arman para que las personas puedan trabajar y emprender", relata Nelson Duboscq, cofundador de la compañía junto con Eduardo Brochou.

Digital House, organización edtech líder enfocada en el desarrollo de talento tecnológico a través de cursos remotos inmersivos, anunció días atrás el cierre de una nueva ronda de inversión superior a los 50 millones de dólares.

El grupo de inversión está compuesto por Mercado Libre y Globant, dos de las compañías de tecnología más grandes de América Latina; Riverwood Capital, una firma global de capital privado enfocada compañías relacionadas con tecnología, y el actual inversor Kaszek, que es el fondo de inversión líder en América Latina que apoya a los emprendimientos de base tecnológica y de alto impacto.

La nueva ronda valida aún más la misión de Digital House de democratizar el acceso a la capacitación de habilidades digitales de forma escalable y de alta calidad en América Latina así como la necesidad de conectar nuevos talentos con trabajos tecnológicos. Digital House seguirá ampliando su propuesta académica más allá del desarrollo de software ya que incluye especializaciones en comercio electrónico, marketing digital, ciencia de datos y ciberseguridad, entre otros.

"Estamos enfocados en ayudar a América Latina a pasar de ser una economía basada en la exportación de materias primas a una basada en la creación y exportación de conocimiento. Por eso ‘aprender a aprender’ y ‘aprender haciendo’ son pilares fundamentales a la hora de desarrollar nuestro método educativo. Para cumplir con nuestra misión, tenemos la suerte de poder contar con inversores extraordinarios como Mercado Libre, Globant, Kaszek y Riverwood Capital", dijo Nelson Duboscq, CEO y cofundador de Digital House.

Otro caso es el de Federico Vega. Nativo de Puerto Madryn, en 2013 se radicó en Brasil para fundar Cargo X, una aplicación muy similar a Uber pero para camioneros. La startup logró tal éxito que hoy es usada 1,2 millones de camioneros y 12.000 empresas, lleva recaudados más de u$s 200 millones de fondos como Goldman Sachs, George Soros y Blackstone, y está a punto de convertirse en un unicornio.

Cargo X es pionera en el rubro, se expande velozmente y el próximo objetivo de Vega, argentino hasta la médula, es desembarcar en la Argentina, su propio país. El camino inverso que toma la mayoría de los emprendedores. Logró instalarse y crecer exponencialmente en Brasil y ahora prevé replicar el mismo modelo pero en su país natal.

Vega vio el negocio de conectar camioneros con empresas mucho antes que sus principales competidoras norteamericanas, como Uber Freight (creada en 2016) y Convoy, cuya casa matriz esta cerca de Amazon en Seattle, y que recibió inversiones del propio Jeff Bezos y Bill Gates. Cargo X tiene 570 empleados, "llegamos a 5.500 ciudades y al 97% de los municipios de Brasil", expresó.

Un ejemplo de startup convertida en unicornio se Auth0.

Eugenio Pace, cofundador de Auth0

Algunos imaginaban un futuro con autos voladores, zapatillas que se atan solas y, quizá, máquinas del tiempo (tan solo un sueño). No obstante, aún en 2020 las contraseñas más utilizadas del mundo continúan siendo 'password', '123456' y 'qwerty'.

Sin embargo, hay un grupo de personas que trabaja todos los días desde distintas ciudades del mundo para construir, justamente, un mundo digital más seguro y con menos problemas de este tipo. El año pasado, Auth0 se sumó a la manada de unicornios locales que hasta el momento tenía a cuatro miembros consolidados y de larga experiencia en el ecosistema techie.

Lejos de las historias rimbombantes, Eugenio Pace y Matías Woloski construyeron su emprendimiento en base al estudio, el esfuerzo en silencio y una idea multimillonaria de poco glamour para las portadas de los diarios y revistas.

Para definirlo con propiedad, Auth0 opera en la industria de identity-as-a-service (IDaaS, por sus siglas en inglés), un negocio que, según la propia firma, para 2025 podría mover más de u$s22.000 millones a escala global con una demanda creciente, en particular en el mercado asiático. Su producto se convirtió en el diferencial y en punta del iceberg para luego invertir en posventa, más innovación y marketing.

La identidad como servicio no es algo muy sexy para vender, pero los inversores de Silicon Valley piensan diferente. En mayo 2019, la firma levantó u$s103 millones en una ronda liderada por el fondo Sapphire Ventures. Así, ingresó al selecto club que en el país integran gigantes de la economía digital como Mercado Libre, Despegar, Globant y OLX.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, Auth0, la startup local fundada por Eugnio Pace en 2013 y que consiguió transformarse en unicornio al alcanzar una valuación de u$s1.000 millones, fue adquirida por Okta, la empresa de gestión de identidades y una de sus principales competidoras, tras un desembolso millonario de u$s6.500 millones.

La transacción proporcionará a Auth0 una importante cantidad de acciones de Okta a un precio de u$s276.21 dólares cada una, de acuerdo a ambas empresas. Las acciones de Okta abrieron el miércoles a u$s256 dólares cada una y se cotizaban a la baja más de un 6% después de las horas hábiles.

En 2019, según el último reporte de la ARCAP, que agrupa a más de 40 fondos de inversión, las 5 compañías que más recaudaron fueron Ualá (u$s 150 millones), Auth0 (u$s103 millones), Satellogic (u$s 50 millones), Technisys(u$s 50 millones) y Agrofy (u$s 23 millones). Pero el flujo crece año tras año, en paralelo con el mayor interés de los capitales de riesgo.

En el universo de las fintech, Ualá ofrece un ecosistema financiero con una experiencia innovadora: integrada, segura, 100% digital y fácil de usar. Fue fundada por el emprendedor argentino Pierpaolo Barbieri y lanzada en Argentina en 2017.

"Hasta ahora hemos tenido distintas rondas de financiación, logrando superar los 194 millones de dólares", resalta el fundador. El mayor aporte ocurrió a fines de 2019: u$s150 millones de los gigantes asiáticos Softbank y Tencent.

Pierpaolo Barbieri, fundador de ualá

Todos estos fondos son reinvertidos para lograr el objetivo de Ualá: seguir trabajando por la inclusión financiera en Argentina y en México, consiguiendo que cada vez más personas y comercios puedan manejar sus finanzas de forma digital.

"Lanzamos pensando que íbamos a ser la primera billetera argentina con una tarjeta gratuita y otorgar 100 plásticos diarios. Pero en menos de cinco meses estábamos emitiendo 1.000 plásticos por día", confía Barbieri.

El emprendedor revela a iProUP el secreto de su éxito: "Si no lo podemos hacer mejor que el resto, no lo hacemos". De esta forma, remarca que los créditos "son mucho más accesibles y la tarjeta es gratis, así construimos productos".

La fintech ya tiene más de 2,5 millones de clientes en el país que aprovechan otros servicios además de la tarjeta gratuita: fondos comunes, préstamos, pago de servicios, financiación de productos (iPhone y PlayStation 5, por ejemplo), rebajas en suscripción a seguros y servicios de streaming y hasta un servicio de cobros para Pymes y comercios.

Barbieri advierte que ofrecen otro diferencial respecto a otras fintech: "En Ualá tenés la plata en vivo y 100% de las veces con comisiones radicalmente más bajas que el resto en los proveedores".