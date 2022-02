El negocio de los streamers en Argentina: cómo las plataformas se disputan su participación

Durante el 2021, los streamers y generadores de contenido digital en plataformas lograron imponer su contenido a gran escala, marcando hitos de visitas

La visita de Coscu e Ibai a la casa de Lionel Messi junto al Kun Agüero fue uno de los momentos más destacados del año. Pero al mismo tiempo, cientos de jóvenes con comunidades más pequeñas pero igual de fieles también se destacaron por sus creaciones digitales.

Si bien algunos de ellos ya vivían de ser streamers y generadores de contenido, el año pasado la monetización de ese material se volvió más tangible. Sin embargo, eso también generó una especie de "batalla" entre las plataformas para quedarse de forma exclusiva con ese contenido y los miles de usuarios que lo consumen a diario.

El streamer Momo junto al Kun Agüero

"La consolidación de la Creator Economy, es decir, la posibilidad de monetización que obtienen los creadores de contenido directamente de las plataformas más allá de los acuerdos puntuales con marcas, está poniendo en jaque a las plataformas", señalan desde Be Influencers, una agencia de comunicación digital e influencer marketing.

En ese sentido, desde la compañía agregan que "las plataformas entienden que los creadores de contenido son su activo principal para mantener la atención de las audiencias y, por lo tanto, empieza a haber una lucha por quién ofrece no sólo una tarifa superadora, sino también mejores condiciones laborales".

Guerra de plataformas en Argentina

Twitch, la plataforma de streaming que pertenece a Amazon, es quizás la más popular de todas. Aunque el 2021 no fue su mejor año. "Es verdad que tuvo un año difícil por la aparición de otras plataformas. Sobre todo con streamers pequeños y de Latinoamérica porque vienen otras que captan streamers pagándoles en dólares para tenerlos de manera exclusiva", explica una streamer del país a Forbes Argentina.

En los últimos meses dos plataformas fueron las que más dinero inyectaron en Argentina para quedarse con los streamers de Twitch. Una de ellas fue Booyah, con base en Indonesia. Recientemente Coscu, el creador de contenidos más popular de Argentina, aseguró que le ofrecieron mucho dinero para transmitir por esa plataforma. "No saben la guita que tienen. A mi me ofrecieron una cantidad que no tiene sentido", aseguró y dio a entender que la cifra fue de u$s 300 mil al mes.

En su caso no aceptó por creer que así "se iba a arruinar la carrera" pero otros streamers sí lo hicieron como fue el caso de Momo y Luquitas Rodríguez. El primero de ellos trabajó cinco meses con Booyah pero terminó saliendo porque nunca le pagaron, según contó el streamer.

"Sé que le pasó eso a Momo y me parece una persona de fiar. No sé si generalizaría el hecho de que no pagan, pero evidentemente puede pasar. También puede ser que tiran contratos a mansalva y no sé si tenés un ejecutivo puntual para tu cuenta que se preocupe de tus views y que percibas lo que deberías", comentó un allegado.

Mientras tanto, la plataforma Trovo, propiedad de la compañía China Tencent, también desembarcó en el país con mucho capital en dólares. "Las tarifas que ofrecen no están mal pero sí se nota que están inyectando plata para generar audiencia. En su momento hubo otra llamada Nimo que hizo lo mismo y después murió. Algo que les pasó a muchas ya", señala un streamer que se dedica a generar contenido gamer en Argentina.

Trovo se publicita en el país asegurando que da "recompensas todos los meses a partir de u$s 160". Según la información que divulgan, si un generador de contenido alcanza las 7 mil horas de visualización puede obtener u$s 800 dólares al mes. Así, se va escalando hasta llegar al máximo de u$s 5.400 si se alcanzan las 58 mil horas de visualizaciones. Algo que según explican distintos streamers "es muy difícil de conseguir".

La popularidad de las plataformas

Todos los consultados siguen creyendo que Twitch es la mejor plataforma del mercado. "Nadie está en Trovo o Booyah por amor a la plataforma, eso te lo aseguro. Es por un contrato que por determinadas horas de transmisión pagan determinadas horas y listo pero 100% de los casos que conozco se les termina ese contrato y vuelven a Twitch", señala el streamer gamer.

Según explican a este medio, más allá de los problemas que pueda tener Twitch sigue siendo el mejor lugar para realizar streamings. "Anda mejor, tiene mejor comunidad y tiene plantada ya una marca. Por eso tantos están ahí aún no cobrando nada. Además, todas las actualizaciones de Twitch luego se copian en las otras plataformas. A los meses esas herramientas las ves en Trovo o Booyah", relata la streamer consultada.

De todas formas, las personas que aceptaron hablar para la nota comentan que los que tienen contratos fijos con Twitch en Argentina son pocos. Según pudo saber este medio, quienes lo consiguen pueden ganar más de u$s 40 mil por mes pero son casos muy puntuales.

De no tener un contrato, el streamer debe ser Partner de la plataforma y la propia compañía especifica cómo monetizar el contenido.

Como Partner de Twitch, tendrás acceso a los siguientes beneficios:

Monetización

- Suscripciones a Canal y emoticonos: Los Partners de Twitch pueden ganar ingresos aceptando suscripciones de sus espectadores. Las opciones de suscripción son de nivel 1, 2 o 3 o la suscripción gratuita de Prime Gaming . Además, los suscriptores mensuales pueden elegir opciones de apoyo a largo plazo con paquetes de 3 y 6 meses de suscripción. Los Partners también pueden desbloquear hasta 50 emoticonos de canal.

- Bits: Los bits son un bien virtual que los espectadores pueden comprar para hacer Cheers en tu canal, lo que les permite apoyarte sin salir de Twitch. Twitch le proporciona a los Partners participantes un porcentaje del ingreso que Twitch recibe de los Bits, igual a 1 centavo por Bit usado en Cheers hacia ellos. Como Partner, también podrás personalizar tus Cheermotes y Emblemas de Bits.

- Ads: Los partners pueden ganar un porcentaje del ingreso generado por cualquier ad (anuncio) que se reproduzca en sus canales. Los Partners pueden determinar la duración y la frecuencia de anuncios intermedios a través del Panel de Control.

Cómo se posiciona Youtube

Para la agencia Be Influencers, Youtube se posiciona como la gran ganadora del 2022. "Parece ser que Youtube, pionero en compartir los ingresos publicitarios con los creadores desde el 2007, se perfila como el ganador de este año gracias a su proyecto de crear un ecosistema completo: streaming (a través de Youtube Gaming), videos editados, posteos en feed (similar a Instagram) y la sección de Shorts, la sección de videos cortos con un formato y algoritmo muy similar al de TikTok", señalan al respecto. Por otro lado, desde la empresa comentan que Youtube tiene 10 posibilidades diferentes de monetizar dentro de la plataforma.

Los streamers consultados señalan que "es cierto que Youtube está logrando cierto tráfico decente" pero advierten que "no es tan sencillo pasar de una plataforma a otro". "El caso más relevante es el de TimTheTatman, que es un streamer que está a otro nivel y que se mudó a Youtube. Y aún siendo conocido fue un paso re difícil para él. Tuvo que hablar mucho con su audiencia para que no caiga mal la noticia. en general es difícil que una audiencia de Twitch se vaya a Youtube. Y ahí pierde tracción por más que sume viewers que están en esa plataforma", señalan a este medio.

Qué depara el 2022

Para Natalia Alfonso, Brand Guardian de Be Influencers, "este escenario plantea un desafío enorme para marcas y agencias". "Además de conocer a fondo el ecosistema de plataformas cada vez más complejo, deberán hacer propuestas comerciales a influencers que aporten un gran valor agregado tanto a audiencias como a los mismo influencers, debido a la posibilidad de monetización directa a través de las plataformas cada vez mayor", asegura.

Por otro lado Juan Marenco, CEO de Be Influencers y miembro de la Comisión Directiva de Interact, comenta que "el 2022 va a estar marcado por la guerra de las plataformas por tener a los mejores creadores de contenidos con ellos". "Van a buscar personas que estén generando contratos exclusivos, pero, por sobre todo, lo que va a seguir primando es la innovación, el contenido disruptivo, los contenidos segmentados y customizados y la creatividad".