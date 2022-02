Llegará el "no me gusta" a Twitter: la plataforma está probando la nueva función

¿Cuántas veces no sucede el impulso de responder negativamente a un tuit? Desde su origen, la plataforma fundada por Jack Dorsey no ha ofrecido la oportunidad de un botón de desaprobación, como en Facebook o Instagram.

Sin embargo, Twitter informó que ha activado su botón negativo en un grupo de usuarios alrededor del mundo para observar las reacciones de la gente, si les gusta o si les parece innecesario.

Según explicó la empresa, por el momento algunos usuarios de iOS son los únicos que pueden observar este cambio.

"Pronto, más de ustedes en la web y los usuarios de iOS y Android tendrán la opción de usar el voto negativo de respuesta", precisó Twitter.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh — Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022