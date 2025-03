Larry Fink, CEO de BlackRock, analizó el futuro de la economía mundial y estadounidense. En este sentido, se refirió al impacto de la inteligencia artificial en los mercados y las consecuencias que esto podría tener.

"Los avances de la IA y la robótica van a transformar casi cada negocio que podamos imaginar. Si consideramos lo que la tecnología puede hacer, probablemente necesitemos menos personas. Va a cambiar todo, incluso la manera en la que se libran las guerras", afirmó durante su participación en la conferencia CERAWeek.

Más allá de los efectos que esto pueda tener, el líder del mayor fondo de inversión del mundo se definió como "un firme creyente de que el ciclo prolongado de la economía mundial estará bien".

Sin embargo, habló de la volatilidad presente en los mercados estadounidenses, en medio de la incertidumbre sobre los efectos de la política comercial de Donald Trump.

"En el transcurso de los próximos seis a nueve meses, veremos una inflación un poco más elevada", indicó en referencia al futuro de los precios en Estados Unidos, un dato que se dio a conocer ayer con una leve baja del IPC en febrero en relación con enero.

Según detalló, esto no solo sucederá por el impacto de la suba de aranceles, sino también por las fuertes medidas migratorias que está tomando la gestión republicana.

Para el empresario, "las deportaciones y la velocidad a la que esto está sucediendo van a tener un impacto severo en el sector agrícola y en el sector de la construcción".

"El 70% de los hombres y mujeres que trabajan en la agricultura no nacieron en los Estados Unidos. Y el 40% de los trabajadores de la construcción no nacieron en EE.UU. Cuando las cosechas de la primavera estén en su nivel máximo, no tendremos suficientes trabajadores. Todo esto va a generar inflación subyacente", argumentó.

A su vez, subrayó la creciente demanda de energía, impulsada por la expansión de la IA y los grandes centros de datos. En este sentido, advirtió que la descarbonización, aunque necesaria, sigue siendo altamente costosa y que, en la práctica, la prioridad actual es garantizar el suministro energético.

"Vamos a depender de la energía despachable durante mucho tiempo", señaló, en referencia al uso de fuentes tradicionales como el gas y la energía nuclear, que siguen siendo esenciales en el mix energético.

En base a todo esto, y en sintonía con el discurso del presidente argentino Javier Milei, Fink hizo hincapié en la gravedad del déficit fiscal de Estados Unidos y su impacto en la estabilidad económica.

En este sentido, explicó que la única manera de revertir la situación es con un crecimiento sostenido del 3% anual durante al menos una década.

"Nuestros pagos de intereses son ahora más grandes que los destinados a defensa. No podemos continuar a este ritmo", alertó. Además, advirtió sobre la dependencia del financiamiento extranjero para cubrir el 40% del déficit, lo que podría generar vulnerabilidades ante los actuales desafíos geopolíticos.