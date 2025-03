La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos alegró a la Comunidad cripto al suponer un marco más favorable para el sector a lo largo de su mandato.

Y no es para menos, ya que su campaña electoral incluyó importantes promesas que prometieron impulsar a la industria.

Aunque muchas de ellas aún no fueron concretadas, el republicano prometió, entre otras cosas:

Prohibición de CBDC en favor de las cripto

Fomento a la minería de Criptomonedas

Protección del acceso a Blockchain

Creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin

De hecho, esta última ya fue confirmada por el propio mandatario, quien anunció el 7 de marzo la creación de una Reserva Estratégica de Criptomonedas que incluirá activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) y Cardano (ADA).

Desde su llegada al poder, además, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) decidió indultar a múltiples plataformas, luego de que la flamante administración revocase la Orden Ejecutiva 14067 sobre activos digitales, y estableció un plazo de 180 días para dictar un nuevo marco regulatorio para el universo de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Binance, Coinbase, Uniswap: EE.UU. abandona investigación contra las principales plataformas cripto

En este contexto, la entidad también decidió abandonar las investigaciones contra varias de las principales plataformas del sector cripto, incluyendo Coinbase, OpenSea, Uniswap y Robinhood. María Fernanda Juppet CEO de CryptoMKT, indica a iProUP que el levantamiento de estas investigaciones "elimina un importante obstáculo para la adopción institucional de criptomonedas".

Uniswap es una de las últimas plataformas cripto en recibir el indulto de la SEC en Estados Unidos

"Durante años, la incertidumbre regulatoria fue una barrera clave para que grandes fondos de inversión, bancos y corporaciones ingresen al mercado cripto con confianza. Al reducir el riesgo de sanciones y clarificar el marco legal, pueden avanzar con mayor seguridad en la integración de activos digitales en sus portafolios y servicios", agrega.

En su postura, esto puede traducirse en:

Un aumento en la liquidez del mercado

Entrada de capital institucional

Mayor estabilidad para el ecosistema cripto en general

La gran disyuntiva radica en si este cambio "alentará a otros países a adoptar regulaciones más permisivas o, al menos, a revisar su enfoque regulatorio", adelanta a este medio Javier Mateos, Docente de Tecnología Blockchain en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Uno de los casos más recientes fue el de Uniswap Labs, desarrollador detrás del popular exchange descentralizado Uniswap, el cual anunció que la SEC cerró su investigación sin tomar medidas legales contra la firma.

La investigación, que comenzó en abril de 2023 con un "Aviso de Wells", acusaba a Uniswap de operar como un corredor no registrado y de emitir valores no registrados. Sin embargo, la SEC concluyó que dicho protocolo no infringió las leyes de valores vigentes.

El fundador y CEO de Uniswap Labs, Hayden Adams, calificó la medida como una "gran victoria para DeFi" y destacó que la tecnología que construyen está del lado correcto de la ley. Adams también subrayó el impacto negativo que tuvo la investigación en la empresa, tanto en términos de tiempo como de recursos financieros.

Coinbase, otra de las firmas que recibió el perdón del organismo tras 2 años de investigaciones

Mateos explica que una notificación Wells no constituye una demanda en sí misma, "sino un paso previo que puede derivar en acciones legales más complejas. Mientras la administración anterior ejercía presión sobre plataformas de todo tipo, "lo hacía en una fase inicial menos agresiva, utilizando estas notificaciones como advertencia antes de proceder con sanciones más severas", opina.

Por su parte, Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, también se benefició de esta decisión. La SEC cerró su caso aproximadamente dos años después de haberlo iniciado; una investigación centrada en la posible negociación de valores no registrados en la plataforma.

Mientras que OpenSea, el marketpalce de tokens no fungibles (NFT), y Robinhood, la plataforma de trading, también vieron cerradas sus investigaciones sin consecuencias legales. Otras que también aparecen en el radar por casos similares son Yuga Labs, Metamask, Kraken, Gemini, de los gemelos Winklevoss y Binance, que reanudó sus servicios en dólares en su filial de EE.UU.

La comisionada de la SEC, Hester Peirce, quien lidera la fuerza de tarea cripto de la comisión, sugirió que el ente espere hasta contar con un presidente confirmado por el Senado para establecer un camino regulador marcado. Sin embargo, con la acción sobre Uniswap y otras plataformas, la comisión parece haber cambiado rápidamente su enfoque sobre la ejecución.

Para Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage, las medidas representan un "alivio", ya que en los últimos años muchas empresas cripto, tanto grandes como pequeñas, "han sufrido grandes golpes por parte de la SEC. A mi parecer, más que regulaciones, han sido persecuciones".

Flexibilidad cripto para las plataformas que operan en EE.UU: ¿qué cambió de una administración a otra?

Una de las primeras medidas de la administración Trump fue justamente deshacerse del presidente de la SEC, Gary Gensler, reticente a adoptar políticas favorables para el ecosistema.

"La administración anterior de la SEC aplicó una interpretación estricta de la legislación de valores, considerando que la mayoría de los tokens y plataformas cripto debían ajustarse a las normativas tradicionales del mercado financiero", remarca la CEO de CryptoMKT.

Mateos explica que, históricamente, la SEC basó históricamente su marco regulatorio en el Test de Howey, un criterio legal que determina si un activo se considera un "valor" (security) y, por lo tanto, si está sujeto o no a la regulación de la comisión. Según este test, un activo es un valor si implica:

Una inversión de dinero

En un contrato común

Con la expectativa de ganancias

Que dependen de los esfuerzos de un tercero

Gary Gensler, ex titular de la SEC, llevó a cabo múltiples investigaciones contra empresas cripto

"Bajo este criterio, Gensler interpretó que muchas criptomonedas, protocolos DeFi y exchanges estaban ofreciendo valores sin registrarse debidamente ante la SEC. Particularmente, aquellos que ofrecían rendimientos (staking, yield farming, préstamos cripto, etc.) fueron vistos como emisores de valores sin licencia, lo que llevó a múltiples demandas y acciones regulatorias", precisa Mateos.

Y añade: "El cierre de investigaciones envía un mensaje positivo a los actores institucionales que han sido cautelosos con respecto a las cripto debido a la incertidumbre regulatoria. Cuando un regulador poderoso como este amenaza con sanciones o litigios, las instituciones financieras tienden a mantenerse al margen para evitar riesgos legales y financieros".

Juppet aclara que el problema de la aplicación de este test a las criptodivisas radicaba en "no considerar las diferencias fundamentales entre activos digitales descentralizados y valores tradicionales". Ahora, con la reversión de estas acciones, "se abre la posibilidad de un enfoque más adaptado a la naturaleza única de estos activos".

En opinión del docente, la mayor seguridad jurídica se traduce en "más incentivos para inversión y desarrollo (en consonancia con lo anunciado por Trump en campaña para el ecosistema) y la creación de nuevos instrumentos novedosos basados en estos activos y los clásicos, como los ETF, que facilitan la integración de proyectos blockchain no tan populares con el sistema tradicional".

De hecho,este mismo test fue utilizado por la SEC para aclarar que las memecoins no son consideradas instrumentos financieros y determinó que todos los que emitan y comercien con este tipo de criptoactivos no están obligados a registrarse ante el organismo ni cumplir con las regulaciones federales dictadas acerca de los valores.

La regulación toma forma en Estados Unidos: qué pasa con las empresas cripto argentinas

En términos regulatorios, el accionar de la Comisión de Bolsa y Valores representa un gran avance para el ecosistema cripto. Los expertos analizan si esta tendencia podrá replicarse en la Argentina y otros países, donde la regulación va más lenta.

La SEC de la administración Trump muestra un enfoque más favorable hacia el ecosistema cripto

"¿Será Europa capaz de competir globalmente con el marco de MiCA? ¿Cómo se posiciona Argentina, aprovechando su potencial como uno de los mayores semilleros cripto del mundo?", se pregunta, por su parte, el docente marplatense.

Las regulaciones van avanzando de la mano de la tecnología. La evolución de la legislación implicará una mayor adopción, no solo en EE.UU, sino en todo el mundo", expresa a iProUP Tania Lea, Directora para Latam de Azteco.

A nivel global, esto genera un precedente clave para Juppet: "si Estados Unidos, que ha sido históricamente un regulador estricto, comienza a adoptar un enfoque más conciliador, es probable que otras jurisdicciones sigan este camino".

Para empresas como CryptoMKT y para la industria de las criptomonedas en general, esto representa una "señal positiva de que la regulación puede avanzar sin sofocar la innovación, promoviendo una mayor legitimidad y crecimiento del ecosistema", acota la CEO de la plataforma.

En el caso de Bitwage, exchange que opera en territorio nacional, Raposo revela que afrontaron un "gran desafío" a finales de 2022, cuando Estados Unidos lanzó la campaña Operation Chokepoint 2.0, que obligaba a los grandes bancos a no ofrecer servicios a empresas cripto y fintech.

"Afortunadamente, logramos superar este reto con soluciones bancarias más adaptadas al ecosistema cripto en términos de regulaciones", sintetiza.