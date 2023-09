El autor del término 'FOMO' crea otra sigla y dispara: "Los grandes nunca siguen al rebaño"

Patrick McGinnis, inventor del famoso término, diálogó con iProUP sobre cómo "cambia" el mundo corporativo y la inteligencia artificial a cualquier sector

Patrick McGinnis es inversor, escritor y speaker aclamado por The New York Times y Harvard Business Review es famoso por acuñar el término icónico "FOMO", acrónimo para la expresión original en inglés 'Fear of missing out', cuya traducción al castellano es "Miedo a quedarse afuera".

Durante una charla realizada en las oficinas de Mercado Libre en la que participó iProUP, McGinnis recordó cómo surgió el término que dio la vuelta al mundo.

"Era el 10 de septiembre del 2001, y yo había salido a una fiesta con mis amigos de la facultad en New York, la ciudad donde vivo. Era de noche y pensé en cuánto amaba a las torres gemelas", rememora.

"Por la mañana al despertar el mundo había cambiado para siempre, las torres ya no estaban y comencé a pensar en el miedo a perder algo. Desde ahí, comencé a trabajar sobre el término FOMO".

Más de veinte años después el término se hizo tan popular que no sólo se convirtió en tema de estudio de las mejores universidades del mundo, sino que hasta se incluyó en los diferentes diccionarios de habla hispana e inglés.

Ahora el autor va por más, y presenta un nuevo término que condice con los tiempos actuales: FOMA.

Patrick McGinnis es inversor, escritor y speaker aclamado por The New York Times y Harvard Business Review y famoso por crear el término FOMO

De FOMO a FOMA: qué representa el nuevo término

La traducción del nuevo término creado por McGinnis sería el 'Miedo a perder audiencias', en tiempos dónde ya el marketing ya no solo busca atraer sino retener a los usuarios.

Acompañando a la charla, estuvo Fernando Rubio, VP Mercado Ads (Advertising) de Mercado Libre que comenta: "En la actualidad, nos atrae pensar qué está pasando con las marcas y qué está pasando con los roles de los equipos de marketing dentro de la industria".

Rubio detalla que los roles del comportamiento de los equipos de marketing "cambian, como así también cambia la audiencia".

McGinnis, el emprendedor POP

El periodico The New York Time lo denominó en emprendedor PoP por su capacidad de reinventarse y de saber leer el mercado.

Con el fin de comenzar a acuñar el término FOMO, McGinnis escribió un artículo para la revista de su facultad denominada Humor en el que habló por primera vez del término.

"Si pensamos en el FOMO hay dos elementos. Uno aspiracional y el de rebaño, que es lo que quisieras tener y no tenemos, y el que hacemos para seguir al rebaño pero hay que tener en cuenta que los grandes referentes de la industria nunca siguieron el rebaño y por eso fue que es destacaron", apunta McGinnis

"El FOMO de rebaño es cuando todo el mundo está haciendo una cosa y yo no. Por ejemplo, todo el mundo está en la cancha y nosotros no", describe. McGinnis comenta que ahora es cuando la gente está más dispuesta escuchar.

"Hoy las marcas pueden saber a quién hablarle, en qué momento, de qué manera". Y detalla: "La data no solo sirve para la audiencia, también, sirve muchísimo para generar insights e información que retroalimenta cada una de las acciones".

"A medida que vas dando vueltas en ese círculo, vas mejorando cada vez tu propuesta de valor y el impacto que va generando la marca. Al principio la data sirve para saber a quién le tenemos que hablar y qué mensaje le podemos dar".

"Después utilizamos la data de lo que sucedió, de las compras y de las cosas que sucedieron hasta llegar al carrito de compra, tener esos insights a la marca le sirven para para lograr sus objetivos y entender cuáles son las medidas que tiene que tomar y cuáles son las palancas que tienen que mover", detalla.

Nuevas propuestas de valor: Inteligencia artificial y las cripto

"Hoy tenés que quebrar esa barrera de animarse a probar algo diferente a lo que ya funciona, digamos ese es uno de los principales desafíos para evangelizar en el mercado", menciona.

Y la inteligencia artificial (IA) está cumpliendo un rol clave. "Podemos ver qué les funciona y que no a cada una de las marcas", añade.

Un término que dió la vuelta al mundo y lo llevó a su autor a recorrer 118 países

Y eso se vende, también, como un paquete dentro de nuestra solución, lo vemos como un diferencial dentro de nuestra propuesta de valor.

Sin embargo, persiste el temor a qué la IA sea vaya a desplazar a los trabajadores. "Esto pasa con cada generación porque vivimos en un mundo que siempre tuvo nuevas tecnologías, pero digamos que el ritmo es mucho mayor ahora", apunta.

Y agrega: "Hoy en día el consumidor tiene muchas opciones que no tuvo en el pasado. Pero es como cuando entramos a Netflix, tenemos saber qué escoger, que nos gusta. Es un challenge para nosotros".

Además, comenta que otra de las opciones que les parece muy interesante por explorar son las cripto.

"Yo tengo criptomonedas, me gustan como también los NFT, estoy muy a favor pero como toda inversión, antes de realizarla hay que conocer el proyecto y saber en qué se está invirtiendo", concluye.