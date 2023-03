¡No la descargues!: Google Play avisará que aplicación no funcionará en tu smartphone

Google Play avisa de las aplicaciones que se bloquean o fallan mucho antes de descargarlas en el smartphone, pero el usuario podrá descargarla igual

Google Play, el gigante tecnológico incluyó una notificación que avisa de las ‘apps’ que se bloquean con facilidad o fallan mucho en el smartphone, antes de que el usuario las instale.

La plataforma implementó esta medida el pasado mes de noviembre de 2022 para ocultar las aplicaciones que quedaron desactualizadas en Google Play y notificar de la existencia de una actualización para apps que fallan.

Google Play implementó una función para advertir a sus usuarios

De esta manera, pretendía proteger a los usuarios de los programas que carecen de las últimas protecciones en materia de privacidad y seguridad.

Según el analista Mishaal Rahman y algunos usuarios, empezaron a mostrar notificaciones en distintas apps de Google Play que avisan de que esa aplicación "puede dejar de funcionar" en el dispositivo.

Esta notificación se muestra en color rojo debajo del botón de instalar.

La nueva función está bajo el nombre ‘Barra de calidad por modelo de teléfono’ y examina la calidad técnica de la ‘app’, que puede variar entre dispositivos.

Google Play notifica cuándo una 'app' no funciona correctamente en tu smartphone.

Una aplicación puede ser estable y funcionar de manera fluida en un modelo de teléfono, pero no puede funcionar igual de bien en otro. Por eso mismo, Google Play introdujo una nueva función de "mal comportamiento" de las apps que se evalúa según el teléfono.

Dicha característica se establece en un máximo de 8% por modelo de teléfono.

Debido a esto, para que Google Play mantenga la visibilidad de la app y no muestre el aviso de funcionamiento incorrecto a los usuarios, la tasa de fallos de ANR (aplicación no responde) recibida por el usuario, no deberá superar el 8%.

En verdad, según detalló, las notificaciones de advertencia para "indicar a los usuarios que es posible que su aplicación no funcione correctamente" se comenzaron a implementar desde el 30 de noviembre de 2022.

Sin embargo, a pesar de contar con este mensaje de advertencia, la aplicación puede ser descargada por el usuario si así lo desea.

Otros cambios de Google en sus servicios Store

Google introducirá cambios en sus servicios de venta Play Store y Google Store y de reservas turísticas Vuelos y Hoteles.

Google introducirá cambios en sus servicios de venta Play Store y Google Store y de reservas turísticas Vuelos y Hoteles.

El gigante estadounidense decidió incluir estas modificaciones con el objetivo de ser más trasparente y brindar información más clara a los usuarios.

Los cambios pertenecen a un acuerdo alcanzado con la Comisión Europea y las autoridades de consumidores nacionales, por el que se garantiza el cumplimiento de las normas de la Unión Europea (UE) en materia de protección de los consumidores.

Es por eso, que la Tienda de Google y la plataforma de distribución de servicios digitales Play Store mostrarán de forma más visible la información de contacto con el vendedor, que incluirá un e-mail y un teléfono de contacto.

Además, se incorporará información adicional, en el caso de que Google no sea el vendedor, como el nombre real, la dirección de la entidad, y el número de identificación fiscal.

Te puede interesar "Contrata hoy a un argentino y mañana será tu jefe": en qué países de Europa brilla el talento local y para qué tareas

Con estas innovaciones, el objetivo de estos cambios es que los consumidores puedan encontrar la manera de contactar con los vendedores.