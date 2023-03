"Contrata hoy a un argentino y mañana será tu jefe": en qué países de Europa brilla el talento local y para qué tareas

Los argentinos son un talento muy demandado a nivel global, pero qué oportunidades existen en el exterior y para cuáles perfiles

El interés de los argentinos en migrar al exterior para lograr una mejor calidad de vida está en aumento. España lidera las preferencias, seguida de Portugal e Italia, pero hay otros países como, Alemania, Dinamarca, Austria y Croacia, que también se presentan como atractivos.

Mudarse al exterior: ¿cuál es el país más "fácil"?

"Con ciudadanía europea todos los trámites son accesibles", asegura a iProUP Álvaro Lualdi, quien vive en Barcelona desde 2021 y se desempeña como Key Account Manager. En su visión, "hay países que son más friendly. Los españoles son muy parecidos a nosotros y estamos bien vistos porque somos trabajadores y llegamos con muchas ganas de progresar".

Además revela que España o Portugal otorgan visas con beneficios impositivos para nómades digitales, pero remarca: "Sin papeles no aconsejo venir a Europa".

Claudio Lara López, argentino viviendo en Málaga desde 2011, diferencia dos formas de llegar:

Con pasaporte europeo : "Solo tienen que empadronarse en una casa, pedir un DNI, buscar un trabajo , lo demás es adaptación"

: "Solo tienen que empadronarse en una casa, , lo demás es adaptación" Con pasaporte argentino: "Te dan un visado de 90 días como turista y todo se complica un poco más. El país más fácil es Portugal"

"Si bien los papeles tardan en salir, cualquiera puede permanecer de forma legal en Portugal, con cobertura de salud y trabajo en blanco con cualquier pasaporte", asegura. Y destaca que "en Italia nos ven como 'primos' y eso ayuda. Y otro territorio que siempre es Argentina-friendly es Irlanda".

Esteban Cervi, CEO de Neolo, argentino también radicado en España, asegura a iProUP : "Hay oficinas de abogados de extranjería que te ayudan a obtener la ciudadanía. Ahora hay récord de argentinos en Italia: alquilan un departamento, esperan de 3 a 6 meses y luego se mueven al país que quieran de la Unión Europea".

Amelia Balsamo, CTO de Uali, vive en Alemania y asegura que casi todos los países de Europa ofrecen visas para profesionales informáticos

"En muchos casos, si la persona tiene una habilidad muy demandada y hay poca gente que la pueda suplir en el país, se otorgan visas especiales para se traslade con toda la familia", completa.

Mudarse al exterior, en primera persona

Paz Aloisi, es argentina y vive en Málaga hace 5 años.Trabaja para una ONG con presencia en España, África y Medio Oriente y se especializa en la atención de mujeres y personas del colectivo LGTBIQ migrantes que buscan insertarse socio-laboralmente en España. "Es muy valorada nuestra creatividad al resolver problemas y la capacidad de adaptación", asegura.

Emiliano Viscarra vive en Berlín hace 4 años y trabaja en informática: hoy es VP of Engineering: "Mi foco son las startups y cuando estaba en Argentina aún no había tantas oportunidades de trabajar en empresas de tecnología pequeñas". Antes de Alemania, estuvo en EEUU, donde descubrió que "el proceso de emigrar no es fácil y que las políticas de visas laborales son limitadas".

"El proceso de emigrar a Europa (sin ciudadanía) es mucho más coherente y depende principalmente de tener una oferta laboral. Una vez obtenida, el permiso de trabajo se tramita en la embajada y tenés los mismos derechos laborales que un ciudadano. Lo mismo aplica para tu pareja en el caso de estar casado", agrega.

Tomás Marguiondo también reside en Berlín. Trabaja como Business Intelligence para Enpal, que vende e instala paneles solares: "Al principio, solo tenía una visa de vacaciones y trabajo, lo que trabó que consiga empleo. Luego, una empresa de ecommerce hizo de sponsor para mi visa. Fue muy desafiante, frustrante, complejo y lindo. Valoré el proceso, pero fue duro", completa.

Julieta Crocco, vive en la misma ciudad. Se mudó con su novio en septiembre de 2021 y actual como Senior Partner Consultant en Zalando, el ecommerce de moda más grande de Europa.

Esteban Cervi migró a España y creó Tech en Europa para colaborar con el talento argentino que migra al Viejo Continente

"Encontré una comunidad solidaria y un mercado laboral próspero que ofrece muchas oportunidades. Tener la ciudadanía italiana facilitó mi proceso de inserción, pero mi novio aún sin el pasaporte europeo logró que su empresa le diera una visa de trabajo", añade. Y asegura que las fronteras geográficas ya no representan un limitante".

Iván Skowronski emigró con su familia en 2021 a Munich, Alemania, donde trabaja como ingeniero en ciberseguridad: "No hablo alemán, por lo que muchas búsquedas se caían; otras me permitían avanzar solo con inglés pero se caían porque no estaba en Europa. Finalmente, mi trabajo actual apareció por LinkedIn. Es importante armar un buen CV en inglés y respetando ciertas reglas".

Según Skowronski, Alemania es un país que necesita muchos profesionales, "incluso permitiendo a otras personas de la UE trabajar aquí no llegan a cubrir los puestos de trabajo. En mi caso, yo no tengo doble nacionalidad europea, por lo que vivo aquí gracias a una visa de trabajo", afirma en referencia a la Blue Card, similar a la Green Card de EEUU.

Este visado se otorga a extranjeros con títulos universitarios avalados por el gobierno alemán, con oferta de trabajo formal de una firma alemana. Ofrece visas a parejas e hijos de trabajadores y en el caso de tecnología no hace falta título: sólo una oferta laboral. "El inglés es un must a la hora de buscar empleo aquí", destaca.

Emilia Riveros Martínez es licenciada en Ciencias de la Comunicación y vive en Hamburgo, Alemania. "Actualmente trabajo en una agencia de publicidad y medios", comenta. Indica que el país se caracteriza por brindar muchas oportunidades en visas de trabajo y estudio, e "incentiva la integración social a partir de diferentes acciones o cursos de idioma".

Los perfiles más buscados en Europa

Según Adecco, los informáticos y el personal de salud son los puestos más solicitados en el Viejo Continente. EURES, portal de bolsa de trabajo de la Unión Europea, asegura que hay cinco oficios que serán muy demandados en 2023:

Operador de maquinaria

Mecánico

Electricista

Higienista dental

Chef

Emilia Riveros es comunicadora, vive en Hamburgo y asegura que Alemania ofrece muchas oportunidades para trabajo y estudio

En el rubro gastronómico, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) prevé que el sector hotelero experimentará un alto crecimiento de empleo. Respecto a Tecnología, se demandarán desarrolladores de software, arquitectos de soluciones, expertos en ciberseguridad o especialistas en tecnologías cloud, entre otros.

Gaston Lesende vive con su familia en Benalmádena, una ciudad de unos 70.000 habitantes, a 15 minutos de Málaga Capital, desde marzo de 2019. señala que "cualquier tipo de perfil tecnológico tiene oportunidad, especialmente los que tienen experiencia por el valor agregado que pueden aportar".

Desde España, Cervi agrega que se necesitan representantes de ventas digitales, especialistas de ecommerce, expertos en en cloud y ciberseguridad, científicos de datos y profesionales con experiencia en banca y finanzas.

¿Hay oportunidad para los argentinos en Europa?

Amelia Balsamo, CTO de Uali, startup argentina con sede en Europa, dice a iProUP que la internacionalización de trabajadores se aceleró drásticamente y las condiciones se flexibilizaron bastante, especialmente para los informáticos.

"Ni hablar si tienes pasaporte europeo o permiso de trabajo. Casi todos los países europeos ofrecen visados para trabajadores IT. La búsqueda ya no se limita a tu región de residencia", completa.

Balsamo remarca que el argentino es muy requerido. "La formación académica y la competencia que se da en nuestro país incentiva a la mejora continua. Al tener buen manejo de inglés, se convierte en un recurso muy atractivo en EEUU, España, Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros", asegura.

Gastón Lesende vive a 15 km de Málaga y afirma que para el profesional IT es muy fácil conseguir empleo en Europa

Crocco opina que, en mercados estables como el europeo, "nuestra habilidad para adaptarnos a contextos cambiantes representa una gran ventaja competitiva. "Los argentinos están altamente calificados a nivel educativo y cuentan con amplia experiencia, lo que los hace atractivos para organizaciones que busquen personas para manejar entornos comerciales complejos y dinámicos".

Desde España, Cervi remarca que "las industrias del turismo, tecnología, energía y la banca y finanzas presentan muchas oportunidades. Cuanto más calificado se esté más fácil será insertarse. Es importante asesorarse por especialistas en búsqueda de profesionales y headhunters que ayuden a optimizar el curriculum".

Lara López recomienda tener un nivel intermedio de inglés: "Eso abre puertas: España, Francia e Italia tienen la industria turística es la más grande del mundo. Es altamente probable que, a unos meses de haber llegado, consigas trabajo en restaurantes, hoteles o aerolíneas".

Te puede interesar Telegram sigue creciendo: la aplicación es la segunda más popular del mundo y acecha a WhatsApp

"Los argentinos también marcamos diferencia en el diseño en todas sus expresiones, mientras que lo mejor para arrancar es Ventas, tenemos un don en esto. Hay un dicho en España: 'Contrata hoy un argentino y mañana será tu jefe'. Traten de ser ambiciosos pero sin soberbia. Aquí se aprecia la meritocracia: más hechos y menos chamuyo", concluye.