Revelador: ¿Está TikTok tomando el control de nuestras vidas?

Una encuesta de The New Consumer y Coefficient Capital muestra el ascenso de TikTok en el mundo de las redes sociales y nuestro día a día

TikTok ha logrado convertirse en la red social de referencia de las generaciones jóvenes, en especial de la Z, destronando a todo el resto.

Desde su creación, pero especialmente en los últimos tres años, TikTok no ha parado de crecer, no sólo en usuarios, sino en creadores de contenido que utilizan la plataforma para hacerse millonarios.

Es por ello que además cada vez más empresas y marcas seleccionan a la red social para promocionar sus productos y servicios. No por nada la agencia de compra de medios GroupM estimó que TikTok "probablemente duplicará sus ingresos en 2022", incluso mientras la empresa espera ver un "retroceso" de la publicidad en otras empresas competidoras como Meta y Snap. Ahora un nuevo estudio llamado "Tendencias de consumo 2023", realizado por The New Consumer y Coefficient Capital, revela el por qué de esta tendencia. "Es imposible exagerar lo grande que se ha vuelto TikTok, especialmente para el público más joven", apunta a Business Insider Dan Frommer, fundador y redactor jefe de The New Consumer. "Por lo que he visto, el formato, el tono y la estética de TikTok son vistos más naturales para una generación más joven en comparación con las generaciones mayores que crecieron con el Instagram de 'foto perfecta'".

Estos son los puntos clave del estudio:

1. TikTok se ha convertido en la red social preferida de la generación Z y sin la cual no pueden vivir

La generación Z usa TikTok por default casi

El 26% de los Gen Z citan a TikTok como la aplicación sin la que no podrían vivir si estuvieran atrapados en una isla desierta. Es más, un 66% de estos jóvenes eligen TikTok por sobre la televisión tradicional o plataformas de streaming.

2. Todo es divertimento y entretenimiento en TikTok

Una parte grande de los suarios de TikTok usan la plataforma como vía de escape. Así, un 43% se conecta entretenerse sin pensar, y un 41% por el "alivio divertido".

3. Hasta lo gourmet tiene su espacio

No todo es divertimento y música, TikTok también es seleccionado para buscar recetas, aprender a cocinar, y ver tendencias alimenticias. Un 35% busca formas de preparar una comida o bebida.

4. TikTok en el TOP 3 de apps abiertas día a día en el celular

Comparando sus datos con los obtenidos de un estudio de Sensor Tower Consumer Intelligence, se vio queun 41% de los usuarios activos abría Instagram todos los días, mientras que el 29% abría Facebook y TikTok, indicó Business Insider España.