Mientras ves el Mundial, Netflix sube el abono: cuánto cobra cada plataforma (con impuestos) y cuál conviene

La principal plataforma de series y películas acaba de aumentar los precios en el país de todas sus suscripciones. Comparación con los otros servicios

La mirada de los argentinos hoy está en el Mundial de Qatar 2022, con la "Scaloneta" que se medirá este viernes a las 16 contra los Países Bajos para buscar un lugar en la semifinal.

Mientras tanto, Netflix aprovechó para subir el precio de sus suscripciones en el país desde diciembre:

Básica: de 499 a 699 pesos (+40%)

Estándar: de 799 a 1.299 pesos (+60%)

Premium: de 1.199 a 1.899 pesos (+58%)

En efecto, los usuarios de esta plataforma y de HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Spotify pagan cada mes una cuota más cara en pesos, algo que no ocurre con los clientes de Disney+, Star+ y Paramount+, ya que no son considerados proveedores del exterior porque tienen sede en el país.

Netflix, Disney+ y otros servicios de streaming: cómo se compone precios en Argentina

Cuando una persona contrata una suscripción esté en dólares, lo primero a saber es que la tarifa se convertirá a pesos según la cotización oficial. Si bien Netflix o Spotify publicitan el abono directamente en divisa local, en la letra chica aclaran que hay que añadir los impuestos, a saber:

IVA: 21%

Percepción RG AFIP 4815: 45%

Impuesto PAÍS para servicios digitales de hasta u$s10: 8%

Así, el costo impositivo suma 74% sobre el precio del abono.

"Además, debe considerarse el impuesto de sellos sobre el extracto de la tarjeta de crédito según domicilio del usuario, que es 1,2% para CABA, y una percepción de Ingresos Brutos del 2% para la misma jurisdicción. Así, el porcentaje de impuestos se eleva al 77%", remarca a iProUP Sebastián M. Domínguez, CEO de Asesores Tributarios.

Por su parte, Victoria Bestard, New Media Essentials Project Leader de Business Bureau, asegura a iProUP que el consumo de contenido por streaming no pareciera verse afectado directamente por la suba del dólar, pero reconoce que el costo es una variable de peso, por lo que las plataformas han estado aplicando diversas estrategias para mantenerse en el mercado.

"Sin duda, el mayor driver para capturar y mantener suscriptores sigue siendo el contenido. A medida que la situación económica en Argentina evoluciona, también lo hacen las plataformas con su oferta y sus condiciones de contratación", señala.

Netflix, Disney+ y Spotify: ¿cuánto se paga de abono y cuánto de impuestos?

Según este esquema, en el caso de HBO Max, que posee títulos de la talla de House of the Dragon, serie precuela de Game of Thrones, el valor de los planes con impuestos varía de:

$499 a $884 el Estándar : permite hasta tres pantallas simultáneas (teléfono, tablet, TV o PC) y la descarga de hasta 30 títulos

: permite hasta (teléfono, tablet, TV o PC) y la descarga de hasta 30 títulos $389 a $700 el abono Móvil: solo reproduce en un teléfono o tableta y permite la descarga de hasta cinco títulos

De todas formas, es posible acceder a un ahorro de 11% si se contratan trimestralmente, o de 33% si se suscribe por un año.

Amazon Prime Video, que posee en su catálogo a Los Anillos de Poder, serie basada El Señor de los Anillos, tiene un costo mensual promocionado de $319, pero en la tarjeta se debitarán $564.

Disney+, que cuenta con las producciones de Marvel y Star Wars, también zafa del "dólar Netflix": su plan más barato es de $385 final por mes, pero se puede contratar en combo con Star+ (para adultos) por $995 y la posibilidad de sumar el servicio de StarZPlay a $1.150.

Al tener representación en el país, Disney+ no es afectada por el dólar a servicios digitales

Paramount Plus, el otro servicio que juega fuerte en la guerra del streaming, ofrece un único plan de suscripción de $318 con impuestos incluidos y siete días de prueba gratis.

En el apartado musical, Spotify es el número uno. Para evitar los anuncios, hay que suscribirse a uno de estos planes:

Individual : con impuestos cuesta $494 ($279 es el importe publicado)

: con impuestos cuesta ($279 es el importe publicado) Duo : la alternativa para parejas se vende por $689 ($389)

: la alternativa para parejas se vende por Familiar : ofrece hasta seis cuentas y vale $866 ($489)

: ofrece hasta seis cuentas y vale Estudiante: quienes cursan en una institución educativa abonan $211 ($119)

Por último, las suscripciones de Netflix cuestan:

Básico : para usar en solo dispositivo, $1.240 ($699 sin impuestos)

: para usar en solo dispositivo, ($699 sin impuestos) Estándar : permite dos dispositivos en simultáneo y transmisión HD, $2.300 ($1.299)

: permite dos dispositivos en simultáneo y transmisión HD, ($1.299) Premium: para ver en hasta cuatro dispositivos y en 4K, $3.360 ($1.899)

"Del valor total que el usuario termina pagando en el resumen de su tarjeta, el 56% corresponde a la suscripción, mientras que el 44% restante son impuestos", remarca Domínguez.

¿Cuánto cuesta la "canasta" de servicios de streaming?

Un usuario de Netflix paga sólo en concepto de impuestos $541 por el plan básico y $1.461 por el Premium, además del abono.

Con los precios sobre la mesa, una familia tipo de cuatro integrantes puede armar el siguiente "combo" para crear una carta de contenidos abarcativa:

Plan Estándar de Netflix: 2.300 ($1.299 sin impuestos)

Abono básico de Disney+ para los niños: $385

Amazon Prime Video $565 ($319)

Plan familiar de Spotify: $866 ($489)

Netflix aumento hasta 60% sus abonos en diciembre

De esta forma, desembolsará al mes unos $4.116, de los cuales $2.228 son impuestos. Muy cerca de lo que sale un servicio de internet hogareño básico ($2.500) mensualmente.

Netflix: qué nuevos servicios ofrecerá

"El mercado de streaming seguirá fragmentándose en varias plataformas. En muchos países puede verse que Netflix es el servicio de streaming de video más caro disponible", explica a iProUP Daria Rogut, especialista en marketing de Picodi, quien asegura que "muchos usuarios pueden abandonar la plataforma por alternativas más baratas debido a la necesidad de ahorrar".

Hace algunas semanas, la "gran N roja" anunció su propio estudio de videojuegos "de clase mundial" tras comprar seis estudios de desarrollo en el último año con el fin de apostar fuerte al gaming, una industria que mueve u$s200.000 millones al año.

"Todo esto sugiere que los juegos tomarán el tiempo de los consumidores de otras formas de medios y serán la plataforma fundamental para otras experiencias mediáticas y no mediáticas, convirtiéndose en una parte cada vez mayor de nuestra vida diaria", anticipan desde Picodi.

Entonces, la llegada de Netflix a este sector apunta a diversificar en una industria que promete seguir creciendo. Pero hay que destacar que su estrategia apunta a videojuegos casuales, que se puedan jugar desde un teléfono, computadora o una TV inteligente, por lo que su alcance y facilidad de acceso serán fundamentales para el éxito de su propuesta.

Facundo Tula, fundador de la agencia Diacrítica Consultores, asegura a iProUP que "es una gran noticia" su ingreso al mundo del gaming. "Si bien es una prueba, es notorio que Netflix tiene que volver a probar cosas que llamen la atención", argumenta.

Netflix expande su oferta de entretenimiento a los videojuegos

"Ante este panorama, una de las claves principales es trabajar en la continua adquisición de usuarios para reemplazar a los que se fueron y a su vez acrecentar su base", indica a iProUP Mariana Botero, SVP Growth Global de la firma especializada en marketing Entravision.

Por su parte, el mercado de streaming en Argentina da muestras de saturación. Un reciente estudio de Kantar al que accedió iProUP señala que:

Dos de cada tres argentinos están suscriptos a alguna plataforma

El 95% está conforme con su elección, pero la mitad se bajaría en el corto plazo

Un tercio comparte cuentas con un familiar o amigo

Sebastián Corzo, Director de Marketing de KANTAR división Insights, señala a iProUP que "los consumidores se suscriben a varias e incluso las comparten con sus conocidos. Pero en general no son usuarios fieles: si no encuentran contenidos atractivos, se pasan a otra sin remordimientos"

Además, remarca que "se trata de un mercado muy volátil, con alta rotación de usuarios. Las plataformas deben esmerarse para mantener cautivados a sus usuarios con propuestas innovadoras", lo cual explica la nueva incursión de Netflix en el gaming.

Tula remarca que el problema es que está perdiendo lugar. Por muchos años fue líder, en parte por ser la única opción real: "Tenía gran variedad de contenidos, tanto de clásicos como de películas y series nuevas. Después incorporó las producciones propias que también sumaron nuevos suscriptores".

Sin embargo, deberá ofrecer más propuestas para retener a usuarios. Y apela a todo lo que que se pueda streamear para liderar el mercado de entrenimiento. ¿Su próxima víctima será Spotify?