No todo es color de rosa: argentino cuenta su experiencia al emigrar a España

Cada vez más personas piensa o proyectan irse a vivir al exterior, y muchas ya lo han hecho. Este influencer argentino cuenta su experienciaen España

Las perspectivas económicas tan inciertas que hay en el país, generadas por cuestiones como la alarmante suba de la inflación, al igual que la falta de oportunidades en el ámbito laboral son algunos de los motivos que despiertan el interés de los argentinos por irse a vivir a otro país.

España sigue siendo uno de los destinos que más eligen los argentinos a la hora de emigrar. Tanto por la cercanía idiomática como cultural que hay entre ambos países, como también por otras cuestiones que favorecen esta iniciativa, como por ejemplo la ley aprobada recientemente que facilita el ingreso para trabajar allí legalmente.

"Pero no todo es mágico" cuando emigrás, como bien lo dice un influencer que está viviendo en el país europeo y que compartió su experiencia a través de las redes sociales.

Las cosas que nadie te cuenta de vivir afuera

"Vivir en España es fantástico en un montón de sentidos: seguridad, lugares tremendos a 50 euros de distancia, estabilidad económica... bueno, eso últimamente no es tanto. Pero no todo es mágico", comienza diciendo Manu Guija en su cuenta de Instagram.

"Ayer se fue mi hermano después de dos meses estando en casa; antes se habían ido mis abuerlos, mi vieja, y son durísimas las despedidas: es un dolor del que nadie te advierte cuando emigras", cuenta el influencer.

Y agrega: "Es una sensación de felicidad y tristeza al mismo tiempo: felicidad porque pasó y compartiste, porque disfrutaste y tristeza porque ya está, se terminó. Y no sabés cuándo va a volver a pasar. Es el famoso fin de fiesta. Cuando prenden las luces y decís que estabas para quedarte".

Posteriormente, aclara: "Estoy hablando de algo que es distinto a extrañar porque uno extraña todo el tiempo, a tus amigos, a tu familia, a tus calles... una despedida es como una piña que te pegan en la pera que la ves venís y que no hay chances de que las evites. Es durísimo".

"Y lo peor de todo es que no termina nunca, es infinito. A ver, infinito no es... de eso mejor no hablemos, porque si me pongo a pensar cuántas despedidas me quedan con mis abuelos... Eso ya me aniquila", advierte Manu.

"Si estás pensando en emigrar, o estás fantaseando con vivir afuera, tenelo en cuenta", concluye.

Qué es lo más difícil a la hora de vivir en Madrid

Unos días atrás, el influencer había compartido un video en su cuenta de Instagram sobre lo difícil que es llegar a fin de mes en una ciudad como Madrid cuando solo contás con un sueldo, indica iProfesional.

"Una de las cosas más duras de vivir en España y que te desayunás cuanto llegás es lo difícil que es vivir solo", relata en su cuenta de Instagram.

Y argumenta el motivo: "Los alquileres son ridículamente caros. Un departamento acá en Madrid cuesta entre 800 y 1.000 euros al mes. Depende del barrio, si es grande, si es chico; hay muchos factores. Pero más o menos va por ahí".

Para entender lo que representa, hizo una comparación con el salario promedio en Madrid: "Un sueldo normal es de 1.200-1.500 euros por mes. Hay gente que gana 2.000-3.000 euros o más, por supuesto, pero no es lo más común. Cerremos en 1.500 euros promedio. Estamos diciendo que dejás la mitad de tu sueldo solo en alquiler. Y a eso hay que sumarle gastos: luz, agua, gas, etc., etc.".

De esta manera, sostiente que "entre el 60 y el 70% por ciento de tu sueldo" desaparece en el primer día del mes.

"Por eso es que muchos terminan cediendo y haciendo cosas que quizás no hubieran hecho en su país, como compartir piso. Algo que se romantiza un montón, como conocer gente de todo el mundo, conocer amigos nuevos, etc. Y a veces es así, pero a veces no. Puede ser una experiencia buenísima o puede ser una pesadilla si te toca gente no muy afín".

Y concluye: "En fin, no todo es mágico acá en Europa".