Avocado se sube al furor NFT y lanza su primera colección: todos los diferenciales

La firma desarrolló un ecosistema que reúne diversas soluciones en una sola plataforma. Todos los detalles de una nueva apuesta de una empresa local

El boom de los NFT no se detiene en el mundo, y también en la Argentina. En esta ocasión, la compañía Avocado lanzó su primera colección de NFT (Non Fungible Token o Tokens no fungibles).

Agustín Trajtenberg, CEO de Avocado, precisó que la firma "creó un ecosistema", que reúne diversas soluciones en una sola plataforma.

Dentro de su marketplace que estará habilitado el próximo lunes 9 de mayo (a partir de las 17 hs), se comercializará esta nueva colección, los NFT del Juego AVO Farm, y darán lugar a que participen mercados secundarios.

De esta manera holdings, inversores y creadores podrán comercializar sus NFT´s desde una sola plataforma.

La nueva colección de NFT de Avocado

"La mejor herramienta que tiene el ser humano para comunicarse es el arte", destacó el CEO.

Y añadió: "Creemos que debe ser compartido universalmente y no ser un negocio de unos pocos".

Agustín Trajtenberg, CEO de Avocado, durante la presentación de la nueva colección de NFT

Los NFT poseen un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, la misma que se emplea en las criptomonedas (los tokens), se asocia a un único archivo digital.

"Con este concepto, podemos tener una certificación real, como puede ser la firma de Picasso en un cuadro", puntualizó.

Los diferenciales de Avocado

Trajtenberg resaltó: "Nuestra plataforma permite que cada uno sea libre de publicar lo que quiere, poner un precio de venta y compartirlo con el mundo".

La empresa, a su vez, tiene pensado desarrollar su propio juego donde los usuarios podrán plantar una semilla, usando un NFT especial que se comprará en la tienda de Avocado.

"A medida que expanda tu granja, ganaras tokens AVO y NFT adicionales, lo que generará una compensación por el tiempo y el esfuerzo que dedique", adelantó el CEO.

Para cerrar el ecosistema, Avocado desarrollará su propia wallet.

Sobre la nueva wallet de Avocado

El nombre de la billeterá será AVO Wallet y ofrecerá una funcionalidad completa para que los usuarios puedan almacenar, intercambiar y apostar sus tokens AVO.

"Al diseñar esta herramienta se focalizó en el usuario y en simplificar drásticamente este proceso", detalló el CEO

Durante el evento de presentación, la compañía lanzó 5.000 NFT de AVO, una colección que va más allá del arte.

"Busca darle un uso real y beneficios a quienes posean ese NFT, dentro de ellos invitaciones a fiestas exclusivas o descuentos en Avocado Store", completó el CEO.