Daniel Ek: de emprendedor creador de Spotify, a ser hoy uno de los personajes más polémicos

Todo el mundo habla de Spotify, para bien o para mal. El gigante tecnológico de la música en streaming está a punto de firmar un acuerdo de patrocinio con el FC Barcelona al mismo tiempo que les llueven las críticas por el polémico podcast antivacunas conducido por el comediante Joe Rogan. Y no por parte de los usuarios (que también), sino que han sido algunos cantantes de renombre de la industria musical los que han empezado una guerra con la plataforma que parece no tener fin.

Todo comenzó cuando Neil Young, harto de las informaciones falsas sobre la covid que estaba difundiendo Rogan a través de su programa, anunció que si Spotify no retiraba el controvertido podcast, el compositor canadiense retiraría todo su repertorio de la plataforma. La empresa rechazó su petición -solo incluyó advertencias en los contenidos- y Young cumplió su palabra. A día de hoy, ya no podemos escuchar Heart Of Gold ni Harvest Moon en Spotify. Lo que la compañía no se imaginaba es que Joni Mitchell, Crosby, Stills y Nash se unirían al veterano rockero pidiendo a sus respectivas discográficas que también eliminen sus grabaciones. El boicot acaba de empezar.

Las primeras consecuencias de la negativa de Spotify en retirar el podcast de Joe Rogan ya se han notado en Wall Street. Las acciones de la compañía registraban el jueves su mayor caída diaria tras el recorte en el precio objetivo estimado por los analistas del banco británico Barclays. Spotify cayó un 16.76%, a 159.76 dólares por unidad en Bolsa, lo que representa su mayor caída desde que comenzó a cotizar en Nueva York el 4 de abril de 2018. Sin embargo, el CEO de la plataforma parece no estar muy preocupado.

En una entrevista a la CNBC, Daniel Ek afirmó que las proyecciones de crecimiento para el primer trimestre no deberían ser un gran problema para los inversores. Sobre la polémica, el multimillonario quitó hierro al asunto asegurando que la compañía ha gestionado "bien" la controversia en torno al podcaster Joe Rogan. "Queremos apoyar la expresión creativa y garantizar la seguridad del usuario al mismo tiempo", dijo. Una respuesta que a muchos profesionales de la industria musical no sorprende viniendo de Daniel Ek, un CEO poco comprometido con el sector de la música pero que se hizo multimillonario gracias a ella. ¿Quién es la cara visible de la empresa de la reproducción de música en streaming más popular del mundo? ¿Quién es Daniel Ek?

Daniel Ek creció en el histórico suburbio de Ragsved, en Estocolmo (Suecia). Su abuela fue cantante de ópera y su abuelo trabajó como pianista de jazz. Sus pasiones siempre han sido la música y la tecnología. En sus ratos libres programaba ordenadores, cantaba y tocaba la guitarra. A los 18 años empezó la carrera de Ingeniería en el KTH Royal Institute of Technology, pero la abandonó al cabo de cuatro días. Lo que en realidad quería era emprender su propio negocio. Primero pasó por la agencia de publicidad online TradeDoubler, donde conoció a Martin Lorentzon. Tras dejar la empresa en la que trabajaba y abandonar la ciudad, Ek reprendió el contacto con Lorentzon para comenzar a desarrollar una idea para acabar con la piratería en el mundo de la música. Aquel proyecto terminó convirtiéndose en Spotify.

Según la BBC, quienes lo conocen lo describen como un "prodigio de la computación", amante de la música, el fútbol y los videojuegos. Hablan de un hombre con carácter pacífico, alguien al que, aparentemente, es muy difícil de alterar.

Ek y Martin Lorenzton fundaron la empresa en 2006 y lanzaron Spotify por primera vez en Europa en 2008. En 2011, llevaron la plataforma a Estados Unidos y fue entonces cuando empezó la auténtica revolución del sector musical. Spotify ha redefinido la manera en la que escuchamos música. Millones de canciones gratuitas y concentradas en una sola plataforma. Actualmente, según Forbes, la plataforma tiene más de 180 millones de usuarios, 87 millones de los cuales son suscriptores de pago. Sus ingresos provienen de la publicidad y de las suscripciones. El CEO de Spotify tiene un patrimonio de 2.9 millones de dólares.

Daniel Ek no es músico ni compositor, una realidad según muchos cantantes no le permite entender el esfuerzo que hay detrás de la letra de una canción. En una entrevista a Music Ally, Ek dijo que grabar un disco una vez cada tres o cuatro años "no es suficiente". El CEO recibió críticas de artistas que renombre que le reprocharon "no entender el sector de la música ni los esfuerzos que implica componer canciones". "No puedes grabar música una vez cada tres o cuatro años y pensar que eso será suficiente. Se trata de tener un compromiso continuo con sus fans. Se trata de trabajar, de contar historias alrededor del álbum y de mantener un diálogo continuo con los fans", afirmó.

Nadine Shah fue muy contundente ante las declaraciones de Ek: "Estoy cansado de tener que besarles el culo a estas empresas que me explotan a mí y a otros creadores de música". Jack Garrat agregó: "Muchas compañías de la industria de la música reivindican la salud mental de sus artistas y luego se ponen a la defensiva cuando intentamos pedir un pago digno por nuestro trabajo". "Sin contenido nuevo, no hay tráfico. Cuantos más artistas, mejor. Cuantas más canciones, mejor. Cuanto más contenido, más ganancias. Pero no podemos ignorar las consecuencias de un mercado saturado de música de mierda", escribió Zola Jesus.

You just cannot demand so much of artists and work them to exhaustion and then also tell them they aren’t outputting enough music to suit your business model. I took all the time I needed to make my second album. I’ll do it again and again if I need to. — Jack Garratt (@JackGarratt) August 1, 2020