Todo sobre Discover, la propuesta de Spotify para competirle a TikTok

Que TikTok es una de las redes sociales más populares de la actualidad no es un descubrimiento. La app de vídeos de ByteDance se ha ganado un lugar de relevancia global que ha provocado que otras plataformas copien algunas de sus principales características. La última en subirse al tren —aunque por ahora a modo de prueba— es Spotify.

Según publica TechCrunch, el servicio de música en streaming comenzó a experimentar con una nueva sección en sus aplicaciones para móviles. La misma lleva el nombre Discover (Descubrir, en español) y su ícono aparece en la barra de accesos rápidos de la app, entre Inicio y Buscar. ¿De qué se trata este apartado? De un feed exclusivo para vídeos musicales que el usuario puede navegar deslizándose de forma vertical, al mejor estilo TikTok.

Pero Discover no se limita a ver los clips en cuestión, sino que también permite reaccionar a ellos. Los usuarios pueden utilizar el ícono del corazón para indicar si el vídeo les gusta, como ya ocurre con las canciones en la versión 100% audio de Spotify. Y también aparece un menú con datos adicionales de la música reproducida.

Como mencionamos anteriormente, la nueva sección de Spotify inspirada en TikTok se encuentra bajo prueba. Esto significa que los usuarios finales aún no la recibirán en sus dispositivos móviles, y tampoco está muy claro si la plataforma musical avanzará definitivamente en su implementación, indicó Hipertextual

De hecho, la función fue descubierta por Chris Messina al probar una beta de Spotify para iOS en TestFlight. El propio desarrollador publicó el hallazgo a través de su cuenta en Twitter.

Omg for the first time in how long (?), @Spotify has added a FOURTH icon to their toolbar: Discover! #NewSpotify pic.twitter.com/XQL2jpkXYq — Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021