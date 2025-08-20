The Capita Corporation, del Grupo Comafi, presentó EcoLeasing, una línea que financia hasta el 100% de vehículos híbridos, eléctricos y tecnologías limpias

El acceso a vehículos híbridos, eléctricos y tecnologías verdes en Argentina acaba de sumar una nueva alternativa. The Capita Corporation (TCC), empresa de leasing del Grupo Comafi, lanzó EcoLeasing, una solución financiera pensada para acompañar a empresas y particulares en la transición hacia un modelo más sustentable.

Se trata de una línea única en el mercado local que permite financiar hasta el 100% del valor del bien, con condiciones preferenciales y beneficios fiscales.

Entre ellos se destacan la posibilidad de:

Deducir IVA e impuesto a las ganancias

Elegir entre tasa fija o variable

Obtener la exención del pago de patentes en la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones.

Qué se puede financiar con EcoLeasing

El programa está destinado a la adquisición de:

Rodados híbridos o eléctricos: automóviles, SUVs y vehículos comerciales homologados por el Ministerio de Producción.

Tecnología sustentable: paneles solares, generadores, cargadores y equipos que permitan reducir el consumo energético en al menos un 40%.

De esta forma, EcoLeasing no solo apunta a fomentar la movilidad eléctrica, sino también a impulsar la adopción de soluciones que generen energías limpias y optimicen el consumo energético.

El foco en el usuario

Con este esquema, los clientes pueden acceder a equipamiento sustentable sin necesidad de un desembolso inicial elevado, al tiempo que aprovechan beneficios impositivos y reducen costos de mantenimiento.

Para muchas pymes y profesionales independientes, este mecanismo representa la oportunidad de modernizar sus operaciones y ganar eficiencia con un impacto ambiental positivo.

"EcoLeasing es la forma inteligente de subirse a la movilidad eléctrica. Combina innovación financiera y compromiso ambiental para que cada vez más empresas puedan acceder a tecnología sustentable de forma simple y eficiente", aseguró Gabriela Tolchinsky, CEO de The Capita Corporation, en decalraciones a las que accedió iProUP.

Con esta propuesta, Grupo Comafi busca consolidarse en el segmento de financiamiento sustentable y posicionarse como un actor clave en el desarrollo de la movilidad verde en la Argentina.