Si bien parecen ser legitimas, estas aplicaciones son un puente para que los ciberdelincuentes accedan a tus datos y cuentas bancarias personales

Los ciberataques dirigidos a los celulares de los usuarios representan uno de los mayores riesgos para la seguridad bancaria personal.

La manipulación de falsas aplicaciones, especialmente las que operan bajo la apariencia de servicios de VPN, permiten que los atacantes accedan a información confidencial sensible a través de técnicas cada vez más sofisticadas.

Aunque las VPN suelen utilizarse para cuidar la privacidad y la seguridad online, existen algunas aplicaciones que en realidad son peligrosas.

Distintos expertos advirtieron sobre programas que se pueden parecer seguros, pero que al instalarlos roban datos bancarios, información personal y contraseñas.

Kaspersky, una firma reconocida en el ambiente de la ciberseguridad,identificó seis aplicaciones de VPN que parecen ser legítimas, pero que en realidad sirven de puente para que los delincuentes accedan a datos personales y cuentas bancarias de los usuarios.

Las plataformas aliadas de los ciberdelincuentes son:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

¿Cómo funcionan estas aplicaciones fraudulentas?

Estas VPN falsas convierten el celular en un servidor proxy, algo que permite a los atacantes interceptar la información sin que el usuario se dé cuenta.

De esta manera, acceden a contraseñas, datos bancarios e información personal para robar dinero o suplantar la identidad del usuario.

Mantener instaladas estas aplicaciones puede ser muy riesgoso ya que los delincuentes pueden hacer compras y transferencias no autorizadas, robar la identidad o vender los datos en la dark web

Muchas veces, el usuario recién se da cuenta cuando ve movimientos extraños en su cuenta o recibe alertas de actividad sospechosa.

Además, estas aplicaciones pueden instalar otros tipos de malware que dejan el teléfono totalmente comprometido.

Para proteger la información personal, distintos especialistas recomendaron:

Borrar de inmediato las aplicaciones fraudulentas

Revisar siempre quién es el desarrollador y qué permisos pide cada app

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas

Usar contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos

Evitar descargas fuera de las tiendas oficiales

Instalar antivirus o apps de seguridad confiables

En definitiva, la prevención y los buenos hábitos digitales son claves para cuidar la información bancaria y evitar caer en este tipo de amenazas.