El negocio del streaming, en estado crítico: por el "efecto Netflix", tres servicios podrían cerrar pronto

Las acciones de Netflix cayeron 20% tras presentar su balance y según algunos analistas la guerra del streaming no dejará a todos los jugadores con vida

Netflix no cumplió con las previsiones de Wall Street de nuevos suscriptores y ofreció una previsión más débil de lo esperado para principios de 2022, debido al esfuerzo que sus rivales están poniendo por quedarse con una mayor porción de la audiencia.

El mayor servicio de streaming del mundo logró sumar 8,3 millones de clientes de octubre a diciembre, gracias al lanzamiento de tanques como "Red Notice" y "Don't Look Up" y una nueva temporada de "The Witcher".

Sin embargo, las acciones de Netflix cayeron un 20% en un solo día, el viernes pasado. ¿Por qué la compañía perdió un 40% de capitalización desde noviembre? Según algunos analistas, se previó que Netflix sume 8,4 millones, según datos de Refinitiv IBES, haciendo que el total de suscriptores globales de la compañía alcance los 221,8 millones.

Netflix invierte millones en producciones como The Witcher

Días atrás, Netflix subió los precios en su mayor mercado, Estados Unidos y Canadá, donde, según los analistas, el crecimiento está estancado, y ahora busca expandirse en el extranjero.

La compañía tuvo un crecimiento gigante durante la pandemia del 2020, cuando la gente se quedaba en casa y las salas de cine estaban cerradas, seguido de una desaceleración en 2021. En 2022, se espera que el crecimiento de suscriptores de Netflix se estabilice y vuelva al ritmo registrado antes de la pandemia, según los analistas.

Pero sus competidores, como Walt Disney Co y HBO Max, están invirtiendo miles de millones en la creación de nuevos programas para hacerse con una parte del mercado del streaming.

Se espera que Netflix gaste 18.000 millones de dólares en contenidos este año, según estimaciones de Morgan Stanley, mientras tanto las 8 principales compañías audiovisuales de Estados Unidos tienen en mente gastar, al menos, 112.000 millones de dólares en nuevas películas y programas de televisión para tratar de hacer frente al streaming.

¿El streaming es un buen negocio?

Pero parece que el principal problema de Netflix ahora mismo es su propio modelo de negocio el que está en duda. Los inversores parecen darse cuenta del alto costo del negocio del streaming y de la corta vida de los contenidos. Tras el informe de Netflix, algunos analistas de Moffett Nathanson señalaron que la "tasa de deterioro" de los contenidos en streaming era "increíblemente rápida", sobre todo cuando la programación popular se puede ver en una sola noche.

Esto significa que Netflix tiene que invertir mucho dinero en crear nuevos contenidos para contentar a sus suscriptores, por lo que "cualquier desaceleración en el gasto se traduce en un trimestre más flojo" para el crecimiento de los abonados, según el informe.

Según algunos especialistas, algunos servicios de streaming tienen que desaparecer

Según Michael Nathanson, analista de la empresa, el streaming "requiere una tonelada de contenido fresco". Netflix dijo que su mayor gasto en contenidos achicó los márgenes operativos al 8 por ciento en el cuarto trimestre, 6 puntos porcentuales menos que un año antes.

Aumentar sus márgenes de forma significativa significaría gastar menos en contenidos, lo que muchos ven improbable dada la intensidad de la competencia en el mercado del streaming. Este mes, Netflix ha subido sus precios en EE.UU. a 15,50 dólares, frente a los 14 dólares que costaba antes.

Los responsables de Netflix destacaron la semana pasada que la rotación de suscriptores había bajado en el cuarto trimestre, y dijeron que los planes para alcanzar el equilibrio y obtener un flujo de caja libre este año iban por buen camino.

Netflix, Disney y otras empresas de streaming acumularon enormes ganancias de suscriptores durante los cierres de 2020, pero la vuelta a una rutina más normal frenó el crecimiento.

Algunos especialistas creen que el mercado de streaming se volvería más estable una vez que hubiera un período de consolidación, que ocurriría en tres años o antes. Sin embargo esto implicaría que al menos tres servicios tengan que quebrar y tres sobrevivir. Eso haría que los contenidos sean más razonables en cuanto a su precio.

Por su parte, Reed Hastings, CEO de la compañía dijo que no había razón para cuestionar la trayectoria. "Mantenemos la calma", dijo. Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos en la bolsa es ¿Hasta cuándo?, según un artículo del sitio Ambito.com