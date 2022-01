Otro grande se suma al boom de los NFT: cómo los integrará Twitter en su plataforma

El año pasado, en el mercado cripto crecieron fuertemente los tokens no fungibles (NTF), que nacieron para explorar la "escasez digital" y que rápidamente crecieron en forma de piezas coleccionables únicas y digitales.

Primero fueron las plataformas independientes pertenecientes al sector cripto las que se volcaron al sector, luego artistas y otras personas interesadas en el naciente rubro. Pero el paso definitivo de la masificación lo están dando las redes sociales.

Una de ellas, quizá la que mayor relevancia le esta brindando a estos activos, es Twitter, la cual anunció en octubre pasado que estaba preparando una nueva pestaña para mostrar obras NFT en el perfil de los usuarios. Ahora, la empresa lleva esa funcionalidad a la práctica.

Y es que la red social anunció que a partir de este 20 de enero de 2022, los suscriptores de Twitter Blue podrán utilizar tokens no fungibles en la propia imagen de perfil dentro de la plataforma.

De todas formas, la función solo estará disponible, en un principio, para los usuarios del servicio premium de la compañía en Estados Unidos que utilicen la app para iOS. Twitter Blue es una suscripción que brinda acceso a funciones exclusivas dentro del servicio de microblogging.

gm! You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022