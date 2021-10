Facebook lanza Novi, su billetera digital para criptos: ¿cómo funciona y qué se sabe de Diem?

Facebook acaba de anunciar el lanzamiento de Novi, su esperada billetera digital con el que los usuarios podrán gestionar sus criptomonedas

David Marcus, principal responsable de los servicios financieros de Facebook, anunció el lanzamiento de Novi, una billetera digital creada para que los usuarios de la red puedan gestionar sus criptomonedas.

Cómo funciona

Marcus precisó que Novi se lanzó hoy como parte de un "programa piloto" solo en Estados Unidos y Guatemala para "probar las funciones principales y las capacidades operativas en la atención al cliente y el cumplimiento", buscando observar cuán viable es para usar criptomonedas estables para realizar pagos.

Los usuarios que accedan a Novi podrán enviar y recibir dinero de forma segura, rápida y sin comisiones, haciendo uso de la criptomoneda estable Pax Dollar (USDP), gracias a la asociación llevada a cabo con Paxos y el exchange Coinbase.

Sobre el Pax Dolar, el ejecutivo aseguró que se trata de una "moneda estable bien diseñada que ha estado operando con éxito durante más de tres años y tiene importantes atributos regulatorios y de protección al consumidor".

Con respecto a Diem, la criptomoneda estable de Facebook que antes se llamaba Libra, Marcus recalcó que la sigue apoyando pero que está esperando la correspondiente aprobación regulatoria y de esa manera pueda ser operada también desde Novi.

El responsable de Facebook no ofreció detalles de cuándo podría llegar a lanzarse, pero todos los indicios muestran que no se realizará en el corto plazo.

Es conocido que el gigante tecnológico tuvo varias complicaciones con Diem, llegando a tener que crear un grupo independiente de la compañía que la gestione, y perdiendo varios socios importantes, como Stripe, Paypal y eBay, entre otros, informó el sitio wwwhatsnew.

¿Cómo piensa Facebook utilizar Diem?

Hay muchas oportunidades que una criptomoneda respaldada por una empresa con el poder y el alcance de Facebook puede ofrecer a los usuarios de todo el mundo. Además, las oportunidades únicas que ofrece hacen de Facebook Diem una gran creación en esta era cripto. Algunas formas en las que Facebook pretende utilizar Diem:

1. Remesas

Los usuarios deben esperar que las remesas y las transferencias de dinero sean más fáciles y sin estrés. Además de la facilidad, el proyecto asegura una velocidad de transacción rápida y cargos menos costosos que los de los intermediarios financieros.

Los largos procesos de envío de dinero, sobre todo transfronterizo, a través de los intermediarios financieros tradicionales podrían ser cosa del pasado.

2. Comercio electrónico

Uno de los focos de atención de Facebook es la creación de mejores oportunidades económicas y un comercio electrónico global eficaz. Se convierte en un caso de uso aún más fácil de conseguir si se tiene en cuenta que la Asociación Diem tiene miles de millones de usuarios y Facebook tiene al menos 3.000 millones de usuarios globales.

Al ser uno de los miembros de la Asociación Diem, Shopify se asegurará de que los propietarios de sitios de comercio electrónico puedan integrar fácilmente la moneda. Cada empresa miembro que ejecuta servicios B2C implementará el sistema Diem en su plataforma, eso es una facilidad inigualable en todos los sentidos de la palabra.

3. Pagos transfronterizos

Diem puede ayudar a reducir el coste del envío de fondos transfronterizos, que ya es bastante alto, con un 6.5%. Al ser una criptomoneda con sistemas de pago adecuados, Facebook Diem es casi totalmente digital.

Las transacciones estarán preprogramadas en su base de datos. Se espera que los costes operativos sean significativamente menores que los de los canales de envío tradicionales.

El resultado será un menor coste de uso y una mayor cuota de mercado por parte de los usuarios de la criptomoneda.

Facebook no anunció fecha de lanzamiento de Diem

4. Gobernanza

La gobernanza es uno de los casos de uso cruciales de la criptomoneda Diem, y se deriva de la estructura de gobernanza de Diem. Es imposible comprometer las funcionalidades y características de Diem. A su vez, esto asegura que el proyecto puede ayudar a servir como la alternativa monetaria modelo para el paso del flujo financiero en la gobernanza.

¿Y qué más? Las transacciones de las agencias gubernamentales para diversas tareas de bienestar público, además de una visión detallada de las subvenciones y los gastos en el dominio público, garantizarán los beneficios para el público.

Además, como Facebook no tiene el control exclusivo de Diem, no es posible tergiversar el uso de Diem en contra del interés público. He aquí en qué se diferencia Facebook Diem de Facebook Connect, lanzada en mayo de 2008 como la siguiente iteración de la plataforma Facebook.

Permite a los usuarios conectar sus amigos de Facebook, su identidad y su privacidad con sitios de Internet. Por otro lado, Facebook Diem es un sistema de pago basado en blockchain y con permisos que incluye una criptomoneda privada.