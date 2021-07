Twitter lanza una colección de NFT que nadie puede comprar: conocé cómo funcionan

Sin duda el 2021 es el año de los NFT (‘Token No Fungible’, activos digitales únicos no intercambiables), y estos llegaron a Twitter. Esta tendencia se reflejada en los más de 29 millones de Tweets de celebridades y líderes empresariales, artistas, creadores y entusiastas de los NFT.

En base a esta moda de la que nadie se quiere quedar afuera, en una apuesta ambiciosa Twitter lanzó un NFT único en su tipo. El truco: nadie puede comprarlos.

Desde la red social del pajarito, un vocero oficial le comunicó a iProUP que este lanzamiento, el cual sorprenderá y deleitará a las personas que respondan al Tweet con una de las 7 piezas únicas de NFT de forma gratuita. Por otro lado, habrá 20 ediciones de cada una, todas alojadas en la plataforma de marketplace NFT, Rarible.

Por otro lado, cabe destacar que estas piezas tienen todo que ver con Twitter, desde el primer logo de la red social, hasta un guiño al límite de caracteres. Desde Twitter aseguran que le están dando a las personas la oportunidad de recibir piezas que representan de manera única a la marca.

La primera herramienta permitiría al usuario crear una lista de amigos de confianza —similar a la de mejores amigos en Instagram— que podrían ver sus tuits más personales. Courter se muestra convencido de que esto no solo podría aumentar la actividad de los usuarios, sino atraer a la red social a nuevas personas que hasta ahora tienen miedo de publicar su primer tuit y solo usan Twitter en modo lectura.

También sería posible crear las denominadas facetas de tu cuenta, y es que "somos diferentes personas en diferentes contextos, como con nuestros amigos o nuestra familia, en el trabajo o en el público", opina Courter.

Según el concepto, el usuario podría crear varios perfiles dentro de su cuenta, como, por ejemplo, Brad, Brad en el trabajo o Papi Braddy, mientras que sus amigos podrán escoger entre ellos o seguir todos los perfiles, según informó el sitio Sputnik Mundo.

Ever want to Tweet, but not to everybody? We're exploring a bunch of ways to control who can see your Tweets. Here are two early ideas (we’re not building these yet). I’d love your feedback! ????⬇️ pic.twitter.com/o1lmAQBlnt — A Designer (@a_dsgnr) July 1, 2021

Otro concepto es la posibilidad de crear listas de palabras que el usuario no quiere leer, como insultos. Una vez que alguien trata de responder utilizando alguna de las palabras prohibidas, verá el siguiente mensaje: 'El autor de este tuit no quiere profanidad en sus respuestas'. Y si decide publicar la respuesta a pesar de la advertencia, irá directamente al fondo de la conversación.

We hear y'all, toggling your Tweets from public to protected, juggling alt accounts. It could be simpler to talk to who you want, when you want.With Trusted Friends, you could Tweet to a group of your choosing. Perhaps you could also see trusted friends' Tweets first. pic.twitter.com/YxBPkEESfo — A Designer (@a_dsgnr) July 1, 2021