Productos "de película": así son los lentes de contacto inteligentes presentados en el CES 2022

Desde un nuevo robot humanoide sumamente realista, hasta almohadas y chalecos inteligentes, y auriculares que purifican el aire, son apenas algunos de los inventos más sorprendentes que fueron presentados en el Consumer Technology Association (CES), uno de los eventos de tecnología más importantes del año.

Uno de los más innovadores y más útiles en el corto plazo para el ser humano fue el de unos lentes de contacto inteligentes capaces de brindar datos en tiempo real al ojo humano.

Se tratará del primer lente de contacto blando y electrónico del planeta, el cuál ya se encuentra en vías de desarrollo de la mano de la firma estadounidense InWith Corporation. Su CEO, Michael Hayes, reveló que funcionarán enlazados con el teléfono u otro dispositivo inteligente para mostrarle información en vivo y en directo al usuario.

A través de él, la persona tendrá la posibilidad de indagar en datos como el límite de velocidad en la calle o la dirección a la que debe dirigirse, según explicó su CEO al medio CNET.

Asimismo, el artefacto servirá de utilidad para personas que sufren de presbicia, o pérdida de la capacidad visual, ayudandolás a enfocar objetos cercanos. El mismo estará dotado de una herramienta que permite ajustarse a múltiples escenarios, suprimiendo la necesidad de contar lentes multifocales o de lectura.

Si bien todavía no hubo una demostración de la tecnología propuesta por InWith, la empresa buscará primero que su instrumento sea aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos en algún momento de este año.

Un competidor se le presentó a InWith en el CES 2022 en lo relativo a gafas inteligentes. Se trata de Mojo Vision, una firma de innovación tecnológica que úbica al deporte como un mercado idóneo para sus gafas, además de otras aplicaciones, como la asistencia para personas con discapacidad visual.

La firma anunció la concreción de asociaciones con marcas en el espectro deportivo, algunas de renombre como Adidas Running, la compañía de ciclismo y senderismo Trailforks, la marca de yoga Wearable X, la marca de esquí Slopes y la marca de golf 18Birdies.

CNET remarcó que la empresa demostró que su dispositivo, presentado en su fase beta en el evento, sostenido frente a un ojo, puede mostrar texto e imágenes.

Sin embargo, el invento aún no está listo para ser lanzado al mercado, ya que todavía están buscando, entre otros factores, la aprobación de la FDA, según reveló TechCrunch.

"Creemos que hay una mejor manera de ofrecer datos de rendimiento deportivo", resaltó David Hobbs, director senior de gestión de productos de Mojo.

Aquí algunos de los conceptos más curiosos del evento:

Este robot humanoide, creado por Engineered Arts, acaparó todas las miradas en el CES 2022 gracias a sus expresiones faciales sumamente realistas y su capacidad de mantener una conversación.

Si bien Ameca afirma que no tiene edad ni género, tiene voz femenina. Está equipada con 17 motores que controlan sus expresiones faciales y sus movimientos. También cuenta con cámaras instaladas dentro de sus ojos, las cuales le ayudan a seguir los movimientos de su interlocutor y reconocer las caras.

A diferencia de los siniestros robots de Boston Dynamics, Ameca es incapaz de correr ni saltar: se espera que se utilice como un robot de servicio.

Este invento de la empresa española OWO será de gran ayuda para quienes buscan aprovechar al 100% los videojuegos. La revolucionaria chaqueta háptica está equipada con numerosos parches capaces de simular más de 30 sensaciones distintas en tiempo real -entre ellas la herida por arma de fuego- a través de la estimulación eléctrica.

Por el momento, la insólita prenda ya es compatible con varios videojuegos, aunque todavía no se sabe si colaborará con grandes empresas como Sony u Oculus Rift.

Motion Pillow, creada por 10minds, está diseñada para que duermas bien. Una vez conectada a un smartphone, la almohada utiliza pequeñas bolsas de aire que hacen que tu cabeza se ubique en la posición correcta.

Si bien los creadores afirman que Motion Pillow es capaz de mejorar la calidad del sueño y alivia el ronquido, parece sacada de una película de terror, pues literalmente controla todos tus movimientos y te escucha durante toda la noche.

El gigante automovilístico BMW presentó al público el concepto de un automóvil completamente cubierto con tinta electrónica E-Ink, normalmente utilizada en los libros electrónicos.

BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE — The Kilowatts ????⚡️ (@klwtts) January 5, 2022