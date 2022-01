Curiosidades: estas son algunas de las cosas más llamativas que ha traído la CES 2022

Aquí algunos de los conceptos más curiosos del evento.

Este robot humanoide, creado por Engineered Arts, acaparó todas las miradas en el CES 2022 gracias a sus expresiones faciales sumamente realistas y su capacidad de mantener una conversación.

Si bien Ameca afirma que no tiene edad ni género, tiene voz femenina. Está equipada con 17 motores que controlan sus expresiones faciales y sus movimientos. También cuenta con cámaras instaladas dentro de sus ojos, las cuales le ayudan a seguir los movimientos de su interlocutor y reconocer las caras.

A diferencia de los siniestros robots de Boston Dynamics, Ameca es incapaz de correr ni saltar: se espera que se utilice como un robot de servicio.

Este invento de la empresa española OWO será de gran ayuda para quienes buscan aprovechar al 100% los videojuegos. La revolucionaria chaqueta háptica está equipada con numerosos parches capaces de simular más de 30 sensaciones distintas en tiempo real —entre ellas la herida por arma de fuego— a través de la estimulación eléctrica.

Por el momento, la insólita prenda ya es compatible con varios videojuegos, aunque todavía no se sabe si colaborará con grandes empresas como Sony u Oculus Rift.

Motion Pillow, creada por 10minds, está diseñada para que duermas bien. Una vez conectada a un smartphone, la almohada utiliza pequeñas bolsas de aire que hacen que tu cabeza se ubique en la posición correcta.

Si bien los creadores afirman que Motion Pillow es capaz de mejorar la calidad del sueño y alivia el ronquido, parece sacada de una película de terror, pues literalmente controla todos tus movimientos y te escucha durante toda la noche.

El gigante automovilístico BMW presentó al público el concepto de un automóvil completamente cubierto con tinta electrónica E-Ink, normalmente utilizada en los libros electrónicos.

BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE — The Kilowatts ????⚡️ (@klwtts) January 5, 2022