¿Cuál es la startup nacional seleccionada por una prestigiosa aceleradora de Silicon Valley?

El suelo argentino se convirtió en 2021 en tierra fértil para una persistente lluvia inversiones, que puso de nuevo al país en el centro de la escena y elevó hasta 11 el número de unicornios.

Vercel, Aleph, Mural, Bitfarms, Ualá y TiendaNube fueron los últimos en sumarse a esta mesa chica. Estas empresas recibieron:

Más allá de estos casos, que son los más resonantes y se llevan todas las luces, todo el ecosistema argentino vio aterrizar nuevamente propuestas de inversión que invitan a ilusionarse con un mayor protagonismo con vistas a lo que viene.

Con el inicio de 2022, empiezan a surgir proyectos prometedores a nível nacional sobre el que grandes fondos ya pusieron sus ojos. Uno de ellos es "Celeri", ideado por tres graduados del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el cual fue elegido por la aceleradora Y Combinator para recibir mentoría y la posibilidad de grandes inversiones de los EE.UU. así como de expandirse hacia nuevos mercados.

La startup fue desarrollada en el 2021 por dos graduados en Ingeniería Industrial; Mathias Caramutti y Lucas Ranallo, y el graduado de Ingeniería Electrónica, Bernardo Michel.

We’re excited to announce that @celeriApp is backed by @ycombinator as part of its W22 batch! pic.twitter.com/zShDUVYAvc — celeri (@celeriApp) December 30, 2021