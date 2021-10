Brote verde en plena crisis: en dónde ponen sus dólares los inversores y por qué es buen momento para Argentina

Los emprendimientos argentinos están captando la atención de los grandes fondos y recaudaron cifras récord. Las claves del fenómeno

El año no arrancó de la mejor manera. Mientras Argentina luchaba por salir adelante de la pandemia en medio de la segunda ola, los inversores comenzaron a mirar con resquemor el mercado local y empezaron a llevar su dinero a otros países de la región.

Chile, Colombia y Uruguay, además del siempre presente Brasil y el cada vez más pujante México, recibieron con los brazos abiertos a los fondos que buscaban emprendimientos prometedores para hacer rendir sus inyecciones de capital.

Y en vísperas de la primavera, el suelo argentino se convirtió en tierra fértil ante una lluvia de desembolsos que puso de nuevo al país en el centro de la escena y elevó hasta 11 el número de unicornios. Vercel, Aleph, Mural, Bitfarms, Ualá y TiendaNube fueron los últimos en sumarse a esta mesa chica. Estas empresas recibieron:

Mural consiguió u$s50 millones de Insight Partners y Tiger Global

consiguió u$s50 millones de Insight Partners y Tiger Global Vercel recaudó u$s102 millones en su Serie C

recaudó u$s102 millones en su Serie C Ualá recibió u$s350 millones de SoftBank Latin America Fund y Tencent

recibió u$s350 millones de SoftBank Latin America Fund y Tencent Aleph levantó u$s470 millones de CVC Capital Partners.

levantó u$s470 millones de CVC Capital Partners. Tiendanube embolsó u$s500 millones en su Serie E, codirigida por Insigith Partners y Tiger Global

Más allá de estos casos, que son los más resonantes y se llevan todas las luces, todo el ecosistema argentino vio aterrizar nuevamente propuestas de inversión que invitan a ilusionarse con un mayor protagonismo de cara a lo que viene.

"Lo que vemos es que hay una primavera de liquidez proveniente de fondos que se están volcando a startups de mercados emergentes que puedan resolver problemáticas de la humanidad, generalmente a través de la tecnología", comenta a iProUP María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

En este sentido, detalla un factor común entre los emprendimientos que resultan atractivos. Según la ejecutiva, "Argentina es el mercado de prueba para los emprendedores, pero su potencial es el mundo: saben que para escalar es necesario expandirse más allá de las fronteras".

"Los financistas buscan startups innovadoras lideradas por un equipo que piense en grande y hoy en nuestro país encuentran un ecosistema robusto de estas características", señala.

Asimismo, fuentes del sector confirman que la madurez del mercado y los éxitos (en cuanto a retorno de utilidades) que registran empresas como Nubank y Kavak ponen en foco el negocio latinoamericano y sus números en verde como un atractivo importante.

Esto funciona como un círculo virtuoso: "Con tantas historias de éxito, muchas personas se animan a emprender. Entonces hay cada vez más y mejores compañías, con una mejor calidad de emprendedores, todos más preparados. Hoy hay muchas más empresas que hace 10 años", confirma a iProUP una importante figura de la industria.

En este contexto, expertos confirman que Latinoamérica está "en su mejor momento" en materia de desembolsos de este tipo.

Poco nacional, todo regional

Si bien el mote de "cuna de unicornios" le calza bien al país, resulta un tanto engañoso. Es que si bien sus fundadores son argentinos, sus empresas basan sus operatorias, en general, lejos de estas tierras. Por ejemplo:

Vercel y Mural tiene su sede central en San Francisco, California

Bitfarms opera en Canadá

Ualá pisa fuerte en México

Y la lista sigue. "No creo que siga existiendo el concepto de que una empresa sea de un solo país, sino a qué mercado sirve. No me imagino una que trabaje solo acá y que así consiga capital", comenta a iProUP el ex Ministro de Modernización Innovación y Tecnología de Buenos Aires, Andy Freire.

Si bien Argentina es competitiva, está perdiendo terreno contra Uruguay, Chile y Colombia. En este marco, Freire detalla tres factores que definen hoy a los emprendedores y que miran los fondos:

" Dónde se instala el backoffice . El mercado local está muy demandado, no hay suficientes programadores y las empresas apuntan a instalar sus hubs en otros lugares"

. El mercado local está muy demandado, no hay suficientes programadores y las empresas apuntan a instalar sus hubs en otros lugares" " De qué origen es el emprendedor. Es una realidad que Argentina tiene muchos jovenes talentosos"

Es una realidad que Argentina tiene muchos jovenes talentosos" "A qué mercado sirven. Ahora se apunta a Latinoamérica como un todo, o a hispanoamérica"

Agustin Rotondo, Regional Manager de Wayra Hispam, asegura a iProUP que, si bien el mercado local es, naturalmente, el primer foco de cualquier entrepreneur, es verdad que los emprendedores se ven incentivados a internacionalizar sus operaciones mucho más rápido que los de otros países.

Esto es fruto de un contexto que, si bien está en recuperación, ha sido golpeado por la pandemia, combinado con la necesidad de generar flujos de fondos en moneda dura para atraer capitales.

"Si bien al inicio de la pandemia hubo un 'período de cautela', pasados los primeros meses la inversión en startups en Argentina, Latinoamérica y el mundo no paró de crecer, llegando incluso a niveles récord", suma el responsable de Wayra.

Esta tendencia se viene profundizando porque en el mundo hay "más dinero", fruto de una política monetaria expansiva para poner en marcha las economías, y porque ese dinero está fluyendo a los sectores con mayor oportunidad de crecimiento en la "nueva realidad", como es el caso de las startups.

"Vemos un momento fascinante de América Latina, donde estos problemas, carencias y necesidades se ven como oportunidades para emprendedores para generar soluciones a problemas reales, de alcance regional o global", asegura a iProUP Mariano Mayer, cofundador del NewTopia, un nuevo venture capital enfocado en al región.

Además, agrega que el proceso de internacionalización es cada vez más pronunciado, similar al que tiene Israel, hub de grandes innovaciones, pero que rápidamente necesitan escalar y salir del escenario local para alcanzar el verdadero potencial.

Para el ejecutivo (quien fuera subsecretario de Emprendedores y Pymes de la Nación), "es un entorno desafiante porque hay que generar soluciones a partir de necesidades locales. Salvo Brasil, que es un mercado en sí mismo, la mayoría de los proyectos se piensa desde su concepción como regional o hasta global. La pandemia achicó el mundo y hoy está todo hiperconectado".

Imán de miradas (y de dólares)

Latinoamérica capta una mayor atención. La aparición de compañías más pujantes, así como una nueva apertura a mercados llenos de oportunidades y emprendedores cada vez más afianzados, se combinaron para generar un verdadero imán para los fondos internacionales.

SoftBank desembolsó u$s5.000 millones en esta plaza. Por su parte, Sequoia, Tiger Global, Andreessen Horowitz, sumado a otros que ya apostaban fuerte como Kazsek, anunciaron en lo que va del año grandes inyecciones de capital en empresas de toda el "vecindario" y, en muchos casos, se crearon divisiones específicas para el trabajo con empresas locales y regionales.

"Hoy estamos en el ojo de los principales inversores, quizás ayudados por China, donde algunos fondos perdieron por temas regulatorios. Pero hay un gran interés que se fundamenta en problemas más profundos y estructurales, y no tan coyuntural. Este proceso de transformación arrancó con los emprendedores en el centro de la escena", comenta Mayer.

Por su parte, Bearzi asegura que este aumento de liquidez promete nuevas inversiones en el mercado local: "Hay muchas compañías que vienen creciendo y pueden alcanzar valuaciones que las conviertan en nuevos unicornios. Estoy convencida de que las cartas están dadas para que haya más empresas de estas características con ADN argentino".

Entendiendo los problemas de la región, las industrias fintech, salud, educación, eCommerce y transporte comenzaron a atraer los dólares a partir de propuestas cada vez más interesantes. Sin embargo, hay algo en lo que coinciden todos los expertos: los inversionistas no están mirando solo Argentina, sino que ponen el ojo en la región.

Según Rotondo, "a modo general, hoy resultan atractivos todos los sectores beneficiados por una mayor adopción digital derivada de la pandemia. En particular vemos un gran interés en":

" Fintech : inclusión de no bancarizados y eficiencia para empresas

: inclusión de no bancarizados y eficiencia para empresas " Edtech : hacer la educación más universal y efectiva a través del uso de tecnología"

: hacer la educación más universal y efectiva a través del uso de tecnología" " Health y Wellness: telemedicina y aplicaciones que mejoren el bienestar de las personas"

y Wellness: telemedicina y aplicaciones que mejoren el bienestar de las personas" "Nueva cultura del empleo: trabajo remoto e independiente, gestión de personal descentralizado, etcétera"

"Esperamos que se mantenga la tendencia de crecimiento que vemos en los últimos meses, en el que los fondos continuamos invirtiendo en Argentina y la región", concluye el vocero de Wayra.

De esta forma, el país se prepara para una nueva lluvia de capitales. Y el sector espera que antes de fin de año comiencen a galopar por estas pampas nuevos unicornios, reforzando la reputación de país emprendedor que merecidamente obtuvo en las últimas dos décadas.