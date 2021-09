Estas son las mejores startups argentinas según Linkedin

Por primera vez en su historia la red social para profesionales, LinkedIn, dio a conocer un ranking de los varios que elabora a nivel internacional realizado a partir de los datos que obtiene de sus usuarios que residen en la Argentina.

Se trata del "LinkedIn Top Startups 2021", que se realizó en 26 países este año y que por primera vez incluyó a la Argentina. Desde hace varios años esta clasificación está presente en la región con listas que corresponden a Brasil y México.

Consultado por iProfesional acerca de por qué LinkedIn decidió ahora incluir al país en este ranking, Rafael Kato, Senior Managing Editor de LinkedIn para América Latina y España, dijo: "La Argentina posee un mercado de startups vibrante, con muchos unicornios reconocidos globalmente. La expansión hacia Argentina era, por lo tanto, algo natural. Y la lista de este año capta exactamente eso: una decena de empresas jóvenes argentinas en expansión, muchas de ellas con innovaciones en el sector financiero."

"Tenemos la misión de crear oportunidades económicas y lograr que nuestros usuarios se vuelvan exitosos y productivos", añadió para remarcar cómo este ranking argentino puede convertirse en una herramienta para trabajadores que estén pensando su próximo paso laboral.

"La publicación de la lista de LinkedIn Top Startups es uma manera de mostrar algunas de las culturas organizacionales más deseadas, donde el crecimiento es rápido y la atracción de talentos muy grande. Esas startups representan las tendencias del mercado y las oportunidades del futuro", sentención Kato.

Las mejores startups argentinas según LinkedIn

¿Cuáles son las startups locales que destacó LinkedIn? El "top 10" quedó conformado de la siguiente manera:

Ualá Xubio Brubank Carestino TAP Aconcagua Energía Ukelele Growth Marketing Real Trends Buenbit Simplestate

No extraña que la fintech Ualá haya quedado como número uno en el ranking, ya que en muy pocos años de trayectoria logró convertirse en "unicornio" (con una valuación que supera los mil millones de dólares) y estará duplicando su equipo a nivel local, para llegar a 1.500 colaboradores.

La mayoría de las firmas destacadas por LinkedIn, a partir del análisis de los datos de sus usuarios, son además las que sirvieron como soluciones para empresas e individuos, que debieron readaptar sus procesos y costumbres de urgencia durante la pandemia.

Xubio, por ejemplo, fue la creadora del software "feemium" que muchas pequeñas y medianas empresas utilizaron para digitalizar su facturación y administración; miles de clientes se sumaron al banco digital Brubank para operar desde sus casas, pagaron sus servicios con TAP para obtener descuentos, visitaron virtualmente propiedades en venta en Simplestate cuando esto no se podía hacer de forma tradicional, y mejoraron la performance de sus ventas digitales con Real Trends o Ukelele Growth Marketing.

"Ocupar el segundo puesto del Linkedin Top Startups es un gran hito para Xubio y estamos realmente felices por este reconocimiento. Desde el nacimiento de la empresa en 2015, no paramos de trabajar para tener el equipo que tenemos hoy en día. ¡Y seguimos creciendo! Actualmente ya se gestionan más de 40 mil empresas y estudios contables, y para eso precisamos al mejor equipo", dijo Fernando Arzuaga, CEO y cofundador de Xubio. En ese marco, quiso destacar que la empresa busca constantemente talento: "Realizamos un minucioso proceso de selección, en el que yo también participo porque me gusta saber quién es cada uno de mis empleados. Y no siempre buscamos personas con experiencia, sino que también les damos la oportunidad a jóvenes estudiantes para que puedan dar sus primeros pasos en el mercado laboral de la mano de Xubio".

Muchas de las startups del ranking "Made in Argentina" también son apreciadas por los mecanismos de financiamiento de startups (fondos semilla o de riesgo), y recibieron recientemente inversiones como es el caso de Buenbit o de Aconcagua Energía, además de Ualá. Por eso estuvieron vigentes en la conversación desarrollada en el último año en la red social.

Malía Cara, Chief People Officer (CPO) de Buenbit, le dijo a iProfesional: "Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados por LinkedIn entre las 10 empresas emergentes más prometedoras del país. Esperamos seguir creciendo y generando oportunidades.Tenemos varios proyectos por delante y eso hace que tengamos hoy un gran número de búsquedas abiertas. Además, creemos fuertemente que las cripto son el futuro de las finanzas. Por eso buscamos contratar a los mejores talentos, profesionales y referentes cripto. Y esto también termina siendo una estrategia extra para la atracción de talento, porque entrar a Buenbit significa entrar a trabajar con los mejores".

Por otra parte, como mencionó Kato, estas compañías están en boca de todos también por su cultura corporativa. "Buscamos que Simplestate sea la empresa en la que todos quieran trabajar, desarrollarse y sentirse parte. Focalizamos nuestra estrategia de Linkedin en comunicar los valores y cultura empresarial, dando a conocer la 'SimpleHouse' y los eventos de integración para la #comunidadsimple", contó a este medio Gonzalo Abalsamo, CEO y fundador de Simplestate, al enterarse de este reconocimiento de parte de la red social.

Demian Niedfeld, cofundador de Ukelele expresó al respecto: "Esta mención nos genera mucha alegría y orgullo. Para todo el equipo significa un reconocimiento inmenso al trabajo que hacemos desde todas las áreas para potenciar las ventas e-commerce de nuestros clientes con un método diferente al marketing tradicional, pero también al cómo lo hacemos."

"Trabajamos para que Ukelele sea un espacio donde crezcamos profesional y personalmente, rompamos las estructuras tradicionales, transformemos la forma de hacer negocios y formemos una nueva cultura de trabajo que elija potenciar a las personas que forman parte de ellas. Esta mención habla de que vamos por buen camino y que esta nueva mirada sobre el talento es lo que los jóvenes profesionales están buscando", detalló.

"Es un enorme orgullo para todos los Trenders haber sido seleccionados en este ranking. Un hito que sumamos a nuestra historia y que nos marca que vamos por buen camino. ¡Vamos por más!", coincidió Javier Goilenberg, CEO de Real Trends.

Una información muy útil es que LinkedIn publica también cuáles son los puestos más frecuentes en estas compañías, y qué habilidades suelen requerir en los talentos que contratan, por lo que se vuelve un indicador de qué pueden esperar quienes ansían trabajar en estas jóvenes firmas locales.

Metodología

El ranking "LinkedIn Top Startups 2021" parte del análisis de millones de interacciones entre sus usuarios argentinos efectuadas entre julio de 2020 y junio de este año, analizadas por el equipo de LinkedIn Talent Insignts, para detectar cuáles son las compañías que lograron capturar la conversación en la red social y atraer al talento más codiciado.

Asimismo, para ser elegibles para el ranking de startups, estas firmas debían tener menos de 7 años de trayectoria, más de 30 empleados full-time, haber incrementado su nómina al menos un 10% en el último año y no haber despedido a más del 20% de su personal en el mismo período. Asimismo, su casa central debía estar ubicada en la Argentina.