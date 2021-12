Nuevo fondo impulsa proyectos de la Web 3.0: quiénes lo crearon y cuáles son sus planes

El fondo financiará proyectos de redes sociales y juegos basados en Web 3. Mientras, los conceptos de Web 3 y metaverso llaman la atención de Wall Street

Polygon y la firma de capital de riesgo Seven Seven Six, del cofundador de Reddit Alexis Ohanian, están poniendo en marcha un nuevo fondo de u$s 200 millones que invertirá en proyectos basados en Web 3.

La solución de escalabilidad de Ethereum, Polygon, presentó la iniciativa este viernes mediante un comunicado que fue compartido en Twitter. De acuerdo con el aviso oficial, el fondo "respaldará proyectos en la intersección de las redes sociales y Web3, explorando mejores formas para que los humanos se conecten en línea".

Comentando sobre el lanzamiento, Ohanian, quien cofundó la plataforma de foros en línea Reddit en 2005, dijo: "Todavía estamos en los primeros días de Web3 y las oportunidades más obvias en este momento son los juegos y las redes sociales. Esta iniciativa hará precisamente eso, con un enfoque en propiedades de juegos y plataformas de redes sociales construidas sobre la infraestructura escalable de Polygon".

Alexis Ohanian. fundsdor de Reddit, es uno de los participantes de este nuevo fondo

Nueva iniciativa

Cabe señalar que el término Web 3.0 hace referencia a una evolución del Internet tal como lo conocemos actualmente. Una de las visiones de este avance es una mayor descentralización para las plataformas de redes sociales, en un modelo que brinde más autonomía y poder a los usuarios sobre los datos y el contenido que comparten.

En el comunicado, el equipo de Polygon describió la Web 3 como "una mejor versión de Internet, una que empodere a los usuarios sobre las plataformas". Sandeep Naiwal, cofundador de Polygon, añadió al respecto: "Con Web3, los usuarios crean valor, controlan la red y cosechan las recompensas".

El nuevo fondo estará denominado en dólares estadounidenses y no en MATIC, la criptomoneda nativa de Polygon, según explicó Nailwal al medio The Block. Como tal, el fondo invertirá en nuevas empresas que se basen en la tecnología de Polygon y respaldará su capital, así como también las rondas de tokens, agregó el cofundador. Otros detalles de la iniciativa en conjunto, como el despliegue efectivo y la contribución de cada parte al fondo, no se revelaron.

Mientras tanto, Ohanian, quien renunció como presidente ejecutivo a Reddit el año pasado, ha formado la firma de capital de riesgo Seven Seven Six. Su empresa recaudó 150 millones de dólares para su primer fondo y ya ha cuenta con una cartera de proyectos Web 3, incluyendo la startup Sky Mavis, creadores de Axie Infinity, la franquicia pionera de juegos Play-to-Earn.

La firma de capital de riesgo también lanzó un fondo de u$s 100 millones para proyectos de este tipo basados en Solana, según reseñó The Block. Ohanian además es conocido por haber sido uno de los primeros inversores en el intercambio de criptomonedas Coinbase.

La Web 3.0 es parte de la evolución de internet que se entrelazará con el metaverso

Blockchain será crucial

La noticia sobre el nuevo fondo de Seven Seven Six y Polygon se produce en un momento de creciente interés en torno a la Web 3 y el metaverso, dos conceptos que han llamado la atención general lo suficiente como para que los titanes de Wall Street comiencen a indagar en torno a estos desarrollos.

El gigante bancario Goldman Sachs publicó recientemente una investigación en la que destaca cómo la tecnología Blockchain será fundamental en el desarrollo de la Web 3 y el metaverso. La cadena de bloques permite la "eliminación parcial del control centralizado" en la Web 3, dice la nota que fue citada por CoinDesk.

Es la única tecnología que puede "identificar de forma única cualquier objeto virtual independiente de una autoridad central", y esta capacidad para identificar y rastrear la propiedad será crucial para el funcionamiento del metaverso, agregaron los autores, según reseñó el citado medio de noticias.

Hace unas semanas, otro banco de Wall Street, Morgan Stanley, había compartido un informe que anticipa que el metaverso podría convertirse en un mercado potencial de u$s 8 billones, abriendo una nueva oportunidad de negocio para los inversores, indicó Diario Bitcoin.