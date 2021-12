"Pensé que era millonario, pero no": el error de Coinbase que decepcionó a miles de usuarios

Para muchos fanáticos y entusiastas del mercado cripto, este escándalo será difícil de olvidar. El sueño de encontrarse con una fortuna de la noche a la mañana pareció materializarse por algunas horas, sin embargo, todo resultó ser mentira.

Los usuarios del exchange de criptomonedas Coinbase, y del proveedor de datos de precios del mercado cripto CoinMarketCap, recibieron una gran la sorpresa cuando revisaron sus cuentas y encontraron enormes ganancias, lo que llevó a algunos de ellos a creer que se habían hecho millonarios.

Desde Coinbase reconocieron que algunos de sus clientes estaban viendo "valores inflados" después de que los usuarios de las redes sociales informaran de enormes ganancias de criptodivisas que hicieron subir sus activos a valores que equivalen a millones de dólares alrededor de las 18 horas en Argentina.

La mala noticia se viralizó rapido a través de redes sociales. Coinbase tuiteó al respecto para así bajar toda expectativa, y para evitar que muchos de sus usuarios renunciaran a sus trabajos o hicieran gastos muy por encima de sus posibilidades.

We're aware some customers are seeing inflated values for non-tradable crypto assets on https://t.co/ohqDivCZYw and Coinbase Wallet. This is a display issue only and does not impact trading. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) December 14, 2021

Por su parte, Coinbase dijo que el error era sólo un problema de visualización y no había afectado a las operaciones. Mas tarde, aclaró que la empresa resolvió el problema en el sitio web alrededor de las 19:30 y en su aplicación Coinbase Wallet alrededor de las 20:30.

"Somos conscientes de que algunos clientes están viendo valores inflados para activos criptográficos no negociables en Coinbase.com y Coinbase Wallet. Este es solo un problema de visualización y no afecta el comercio", comunicó la cuenta de soporte al cliente de la empresa.

Por otro lado, el portal CoinMarketCap también tuiteó que resolvió la "información de precios incorrecta" en su sitio web. Las cifras alocadas que publicó el portal generaron conmoción, con inversores convencidos de que eran dueños de millones que nunca existieron y otros temiendo haber sufrido pérdidas enormes.

Coinbase customers should no longer be experiencing connectivity issues, as this issue is now fully resolved. We’re continuing to investigate delays with some transactions, and we’ll provide further updates as we make progress here. We appreciate your patience with us today. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) December 15, 2021