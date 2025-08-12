El famoso empresario Elon Musk lanzó una advertencia contra Apple que podría desencadenar en un conflicto mayor. A continuación, todos los detalles

Elon Musk, a través de su empresa de inteligencia artificial xAI, anunció que iniciará una demanda contra Apple, acusando a la compañía de favorecer a competidores como OpenAI en su App Store y de violar regulaciones antimonopolio.

En una serie de mensajes publicados este lunes en X, la plataforma de redes sociales que Musk posee, el empresario afirmó que Apple "se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el puesto número 1 en la App Store", y calificó esta conducta como "una clara violación antimonopolio".

Actualmente, Grok, el asistente de IA desarrollado por xAI, se encuentra en el sexto puesto dentro de la categoría de "Mejores aplicaciones gratuitas" en la App Store de Est