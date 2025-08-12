Los estafadores se enmascaran bajo la imagen de empresas y organismos para engañar a usuarios. Detectarlos a tiempo es clave para protegerse
12.08.2025 • 15:00hs • Ciberseguridad
El Banco Central revela todas las claves para blindarte contra estafas virtuales
Los fraudes online crecieron en los últimos años de forma alarmante en Argentina. A partir de la pandemia, casi ninguna entidad quedó exenta de ser falsificada para estafar a los usuarios en su nombre.-
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también detectó casos recientes en los que se utilizaba su imagen para simular la apertura de una "cuenta especial" para:
- brindar créditos subsidiados
- becas
- ayudas económicas
Ante esta situación, la entidad recordó que nunca se comunica directamente con clientes de bancos para pedir datos personales o financieros, y tampoco ofrece servicios bancarios al público.
Mucho menos, solicita claves, códigos de verificación, datos de redes sociales ni gestiones en cajeros o aplicaciones.
Para alertar a los usuarios, el BCRA compartió 10 consejos:
- No compartir información personal ni bancaria: los bancos y organismos públicos no piden modificar datos ni entregar códigos de verificación.
- No abrir enlaces recibidos por WhatsApp o Telegram aunque parezcan de mesas de ayuda, billeteras virtuales o bancos.
- Desconfiar de ofertas de préstamos u otros servicios financieros recibidas por teléfono, mensaje o email. Confirmar siempre con la entidad por sus canales oficiales.
- Ignorar mensajes que mencionen errores en transferencias y verificar con el banco.
- Nunca operar en cajeros, home banking o apps mientras se habla con un supuesto representante. Cortar y comunicarse por medios oficiales.
- Activar doble factor de autenticación en todas las aplicaciones.
- Usar contraseñas seguras y renovarlas periódicamente.
- No guardar contraseñas en el navegador.
- Evitar redes wifi públicas y desactivar bluetooth, wifi o NFC cuando no se utilicen.
- Revisar siempre la dirección de los correos electrónicos recibidos para asegurarse de que sean legítimos.
Además, en caso de haber sido víctima de una estafa, la organización recomienda contactár de inmediato al banco o entidad financiera y hacer la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) escribiendo a: [email protected]
Cuáles son las estafas online más utilizadas en la Argentina en lo que va de 2025
En lo que va de 2025, las estafas online más utilizadas en el país abarcan una variedad de modalidades que crecen en sofisticación y alcance.
Algunas de las principales son:
-
Phishing: mensajes fraudulentos por correo, SMS o WhatsApp que simulan ser de bancos, organismos oficiales o empresas para robar datos personales y contraseñas. Es una de las estafas más comunes y efectivas
-
Suplantación de identidad: creación de perfiles falsos en redes sociales o WhatsApp suplantando a familiares, amigos o instituciones. Los estafadores piden transferencias de dinero o códigos de verificación
-
Enlaces falsos de billeteras virtuales: se envían enlaces maliciosos que redirigen a sitios falsos para vaciar cuentas digitales rápidamente
-
Sorteos y premios falsos: notificaciones que prometen regalos pero buscan obtener información sensible o cobrar "gastos de envío" para acceder a dinero
-
Estafas en WhatsApp: incluyen hackeo parcial me