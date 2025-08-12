Los estafadores se enmascaran bajo la imagen de empresas y organismos para engañar a usuarios. Detectarlos a tiempo es clave para protegerse

Los fraudes online crecieron en los últimos años de forma alarmante en Argentina. A partir de la pandemia, casi ninguna entidad quedó exenta de ser falsificada para estafar a los usuarios en su nombre.-

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también detectó casos recientes en los que se utilizaba su imagen para simular la apertura de una "cuenta especial" para:

brindar créditos subsidiados

becas

ayudas económicas

Ante esta situación, la entidad recordó que nunca se comunica directamente con clientes de bancos para pedir datos personales o financieros, y tampoco ofrece servicios bancarios al público.

Mucho menos, solicita claves, códigos de verificación, datos de redes sociales ni gestiones en cajeros o aplicaciones.

Para alertar a los usuarios, el BCRA compartió 10 consejos:

No compartir información personal ni bancaria: los bancos y organismos públicos no piden modificar datos ni entregar códigos de verificación.

personal ni bancaria: los bancos y organismos públicos no piden modificar datos ni entregar códigos de verificación. No abrir enlaces recibidos por WhatsApp o Telegram aunque parezcan de mesas de ayuda, billeteras virtuales o bancos.

recibidos por WhatsApp o Telegram aunque parezcan de mesas de ayuda, billeteras virtuales o bancos. Desconfiar de ofertas de préstamos u otros servicios financieros recibidas por teléfono, mensaje o email. Confirmar siempre con la entidad por sus canales oficiales.

u otros servicios financieros recibidas por teléfono, mensaje o email. Confirmar siempre con la entidad por sus canales oficiales. Ignorar mensajes que mencionen errores en transferencias y verificar con el banco.

y verificar con el banco. Nunca operar en cajeros, home banking o apps mientras se habla con un supuesto representante. Cortar y comunicarse por medios oficiales.

Activar doble factor de autenticación en todas las aplicaciones.

en todas las aplicaciones. Usar contraseñas seguras y renovarlas periódicamente.

y renovarlas periódicamente. No guardar contraseñas en el navegador.

Evitar redes wifi públicas y desactivar bluetooth, wifi o NFC cuando no se utilicen.

Revisar siempre la dirección de los correos electrónicos recibidos para asegurarse de que sean legítimos.

Además, en caso de haber sido víctima de una estafa, la organización recomienda contactár de inmediato al banco o entidad financiera y hacer la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) escribiendo a: [email protected]

Cuáles son las estafas online más utilizadas en la Argentina en lo que va de 2025

En lo que va de 2025, las estafas online más utilizadas en el país abarcan una variedad de modalidades que crecen en sofisticación y alcance.

Algunas de las principales son: