Morgan Stanley apuesta por el Bitcoin e invierte una suma millonaria

La exposición de la firma de inversión a Bitcoin en tres fondos principales asciende a aproximadamente u$s303 millones con 6,626,381 millones de acciones

Actualmente existen miles de formas de invertir de Bitcoin. No obstante, una de ellas es través de fondos como Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). En este escenario, Morgan Stanley, eligió esta modliad y aumentó su exposición en Bitcoin por u$s300 millones, según Turner Wright en Cointelegraph.

La apuesta

Según las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el martes, Morgan Stanley Insight Fund aumentó sus tenencias de acciones de GBTC en más del 63%, de 928,051 en el segundo trimestre de 2021 a 1,520,549 acciones a partir de septiembre.

Además, las presentaciones en la Cartera de crecimiento de la empresa muestran que posee 3.642.118 acciones de GBTC en el tercer trimestre de 2021, un aumento del 71% en comparación con 2.130.153 acciones al segundo trimestre. La Cartera de Oportunidades Globales de Morgan Stanley tenía 1,463,714 de acciones de GBTC, un aumento del 59% desde 919,805 acciones en tres meses.

Por otro lado, el sitio de Cointelegraph informó en septiembre que el Europe Opportunity Fund de la empresa, que invierte en empresas establecidas y emergentes en toda Europa, también ha duplicado sus acciones de Grayscale Bitcoin Trust desde abril.

Sin embargo, el fondo no ha informado de una exposición adicional a BTC en el momento de la publicación, según publicó el sitio de Estrategias de Inversión.

Además en septiembre, la empresa anunció que establecería una división de investigación centrada en criptografía destinada a explorar la "creciente importancia de las criptomonedas y otros activos digitales en los mercados globales".

El precio de GBTC cerraba el miércoles en los u$s46.42. Bitcoin cotiza en los u$s58.000 en las primeras horas de este jueves.

Apoyo de su CEO

Parece que las criptomonedas se convirtieron en una especie de "trending topic" en el mundo de los banqueros, conocidos por ser escépticos a ellas.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, deslizó días atrás que el bitcoin no "tiene valor", algo parecido a lo que había dicho antes de la más grande cripto en términos de capitalización del mercado, asegurando que era un "fraude" o un "oro de los tontos".

James Gorman, el CEO de Morgan Stanley, le respondió a Dimon y remarcó que las criptomonedas "no son una moda pasajera y que no se van a ir".

"No sé cuál debería o no debería ser el valor de bitcoin, pero estas cosas no van a desaparecer y la tecnología blockchain que lo respalda es obviamente muy real y poderosa", añadió Gorman.

James Gorman, CEO de Morgan Stanley

Pero no todo fue amistoso a favor del mundo cripto: el CEO aseguró que sus clientes no hacen demasiado demandas en relación a las criptomonedas.

Morgan Stanley no ofrece la oportunidad de hacer trading con criptodivisas para clientes minoristas, pero sí ofrece a sus inversores comprarlos a través de varios fondos relacionados con las mismas.

Específicamente, desde abril pasado, la firma le permitió a sus clientes de su división de gestión de patrimonios tener una exposición al Bitcoin a través de varios cripto-fondos.

En general, los comentarios de Gorman no serán los últimos que un banquero emitirá sobre la industria, teniendo en cuenta que varios bancos alrededor del mundo han venido anunciando el lanzamiento de nuevos productos que están relacionados con monedas virtuales.

Pese a este cruce de palabras a través de la prensa por parte de los que rigen los destinos de Morgan Stanley y JP Morgan, el Bitcoin sigue en tendencia alcista y no se ve que vaya a cambiar en el corto plazo.