Silicon Valley: por qué copiar el modelo no es la mejor solución

Para este especialista del Laboratorio de Políticas de Innovación de la Universidad de Toronto no vale la pena replicar la idea en otras partes del mundo.

Dan Breznitz, codirector del Laboratorio de Políticas de Innovación de la Universidad de Toronto, se mostró reacio a que el exitoso modelo aplicado en Silicon Valley sea replicado en otras partes del mundo.

En su nuevo libro, "Innovación en lugares reales, estrategias para la prosperidad en un mundo implacable", el especialista analiza el concepto de innovación y qué pueden hacer las regiones y ciudades que buscan potenciar su desarrollo y cómo crear una estrategia que beneficie a la mayor cantidad de personas.

Al respecto de los mitos que rodean esta idea, Breznitz explica que el primer de ellos es creer que la innovación es algo deslumbrante.

"En realidad, la innovación no es algo que aparece en los periódicos", explica el experto en declaraciones reproducidas por BBC Mundo.

El segundo es enamorarse de la primera etapa. Cuando la startup crea un producto nuevo, no siempre traerá prosperidad a la comunidad donde se encuentra la empresa.

"Como ahora la globalización ha fragmentado la innovación, lo único que ocurre en Silicon Valley, o en centros como ese, es que apenas se termina el diseño del producto, este es enviado a otra parte para su fabricación", agrega.

"Si crearas un Silicon Valley en Bogotá, por ejemplo, los únicos empleos que generarías serían trabajos para los especialistas top en investigación y desarrollo, para los encargados de marketing y finanzas, y quizás un par de empleos para dos o tres chef de celebridades y masajistas".

Por último, el especialista remarca que "he visto ideas que se desarrollan en Silicon Valley pero que se llevan a la práctica en otros lugares. Querían ser innovadores y rápidamente se dieron cuenta de que tenían al menos dos alternativas: o convertirse en Silicon Valley y competir con Japón y Corea del Sur —creando gigantescas empresas como Samsung—, o desarrollar sus propias fortalezas".

Las startups son empresas que se encuentran en la etapa inicial y que deben desarrollar su producto para generar ingresos y ayudar a su comunidad

Silicon Valley: qué es, y cuál es el origen de su tan llamativo nombre

Seguramente escuchaste hablar de la Meca de la tecnología en Estados Unidos, pero no necesariamente sepas qué es Silicon Valley.

Quizás estés al tanto de que en esta pintoresca zona de la costa de California se ubican las casas centrales de las grandes multinacionales tecnológicas de Estados Unidos, como Google o Facebook, pero eso no es todo lo que es Silicon Valley.

En esta mundialmente famosa bahía de San Francisco hay mucho más por descubrir que enormes edificios corporativos llenos de ingenieros y desarrolladores de software.

En el siguiente artículo te contamos qué es Silicon Valley, qué empresas se encuentran en esta Meca de la tecnología, cómo se ganó este particular nombre y qué más podés descubrir si decidís visitarla.

Silicon Valley es la Meca de la tecnología en Estados Unidos

Los orígenes

El origen del nombre de esta particular zona de Estados Unidos significa "valle del silicio", y viene precisamente del rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación y la electricidad que se tuvo lugar allí durante los años 80.

Es una zona ubicada entre las ciudades de San Francisco y San José donde se encuentran las sedes de gigantes como Google, HP, Oracle o Linkedin, universidades como Stanford y oficinas repletas de emprendedores, ejecutivos de firmas tecnológicas y directivos de capital riesgo, indica iProfesional.

En Palo Alto, una placa instalada junto al famoso garaje en el que Bill Hewlett y David Packard pusieron los cimientos de HP, en 1939, sitúa a un profesor de Stanford, Frederick Terman, como padre intelectual de Silicon Valley.

Terman animó a los estudiantes a que montaran una startup de electrónica en la costa oeste en lugar de enrolarse en compañías ya consolidadas en el este de EEUU, como ocurría hasta entonces. Por eso fue un personaje fundamental para entender qué es Silicon Valley.

El parque industrial quedó inaugurado oficialmente en 1951, liderado por Terman, profesor y rector de la School of Engineering de Stanford, y William Shockley, descubridor del transistor y padre, a su vez, de una de las primeras empresas de Silicon Valley, el Shockley Semiconductor Laboratory.

¿Por qué se llama Silicon Valley?

Mucho antes de que surgiera el apodo y de que la gente supiera qué es Silicon Valley, en 1946, se fundó el Stanford Research Institute, de donde surgieron cientos de innovaciones, entre ellas el módem, el mouse y muchas más. En Palo Alto también se creó entonces el ENIAC, la primera computadora electrónica.

En 1950, IBM que era entonces una prestigiosa firma con sede en New York se instala en la región, contribuyendo aún más al fortalecimiento de la investigación y de los negocios en la parte sur de la Bahía de San Francisco.

Es cierto que eventualmente el Shockley Semiconductor Laboratory en el mencionado parque industrial, y los competidores que le surgieron luego, fueron los que fabricaban los transistores de silicio que inspiraron el particular apodo. Pero quién no conoce la historia del nombre no sabe realmente qué es Silicon Valley.

Debido a diferencias personales, ocho empleados abandonaron la compañía para crear su propia empresa, Fairchild Semiconductor, responsable de los primeros circuitos integrados (1960 en adelante). Entre sus primeros clientes tendrán nada más y nada menos que a IBM y a Motorola. Entre sus fundadores, estuvieron también los padres de Intel.

Fue por ellos que la zona comenzó a hacerse conocida como valle del silicio, hasta que el término quedó finalmente acuñado artículos que publicó en 1971 Don Hoefler en Electronic News. Se titulaban Silicon Valley USA.