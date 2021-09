Twitter toma posición sobre los bots que publican en su red social

Twitter ha incorporado a la red social las etiquetas que identifican las cuentas automatizadas que son útiles para los usuarios, con el objetivo de ofrecer más contexto sobre con quién se está interactuando en realidad.

La compañía informó en mayo de las nuevas medidas que iba a implementar para verificar la identidad de las cuentas que intervienen en la conversación pública y ofrecer información adicional sobre ellas, y que incluían a los 'bots', o cuentas automatizadas, que son útiles para los usuarios.

Estas cuentas, a las que Twitter se ha referido como "bots buenos" en su perfil de Soporte, han empezado a identificarse con una etiqueta, en la que se ve el icono de un robot en color gris, la palabra "automatizada" y quién la gestiona.

La etiqueta se muestra tanto en el perfil de la cuenta como en las publicaciones que comparte, para que siempre esté claro que se trata de contenido automatizado.

What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp — Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021