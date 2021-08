Así funciona Spaces, la nueva herramienta de Twitter que quiere "revolucionar" la red de microblogging

Twitter informó que ya es posible crear los primeros Spaces de pago en la versión móvil de la red social del pajarito para dispositivos iOS.

De esta manera, los creadores de sus salas de audio podrán cobrar por el acceso a sus contenidos, y ya es posible utilizarlos para algunos usuarios.

Y si bien los especialistas esperaban que la función se comenzase a probar en junio, Twitter anunció recientemente que ahora desde la cuenta oficial de Spaces algunos usuarios podrán crear por primera vez Spaces de pago.

Los creadores de contenidos podrán obtener el 80% de lo recaudado por los pagos de los seguidores por entrar a un Space de audio.

we want to help people creating cool Spaces make $$$. today, some Hosts will be able create Ticketed Spaces! we’re experimenting on iOS only for now but we hope to get it to everyone soon. know it’s taking us a little time, but we want to get this right for you! https://t.co/xc68yWkOim — Spaces (@TwitterSpaces) August 26, 2021