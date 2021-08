Twitter cambió y ahora va a ser más agradable para tu vista

Twitter ha aplicado cambios al rediseño introducido por la plataforma la semana pasada, y ha modificado el contraste de los botones, debido a que antes resultaban molestos para la vista de algunas personas.

El nuevo diseño de Twitter, lanzado recientemente, renueva la tipografía con el uso de la fuente propia Chirp, alineada a la izquierda en idiomas occidentales, y también cambió el aspecto de los botones, reduciendo la cantidad de tonos azules pero aumentando el contraste para mejorar la visibilidad.

We're making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We're listening and iterating. — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 13, 2021