Tarde pero seguro: luego de un sinfín de polémicas, Twitter permitirá advertir 'fake news'

Twitter comienza a probar una nueva función para reportar tuits con la que los usuarios pueden denunciar si creen que una publicación de la plataforma contiene información engañosa.

La nueva función, que se suma a los esfuerzos de Twitter para combatir la desinformación, se muestra a los usuarios que hacen clic en el botón 'reportar', ya presente, que ahora permite escoger la opción Es engañoso.

Por el momento, esta novedad se ha comenzado a probar entre algunos usuarios de la red social en Estados Unidos, Corea del Sur y Australia, como informaron desde la cuenta oficial de Twitter.

La compañía informa de que empezó por un pequeño número de usuarios porque aún está "estudiando si es un enfoque efectivo" para combatir con la desinformación.

La compañía estadounidense también ha advertido de que puede que no tome medidas y responda todas las denuncias, pero que estas ayudarán al desarrollo futuro de la función.

Twitter ha aplicado cambios al rediseño introducido por la plataforma la semana pasada, y ha modificado el contraste de los botones, debido a que antes resultaban molestos para la vista de algunas personas.

El nuevo diseño de Twitter, lanzado recientemente, renueva la tipografía con el uso de la fuente propia Chirp, alineada a la izquierda en idiomas occidentales, y también cambió el aspecto de los botones, reduciendo la cantidad de tonos azules pero aumentando el contraste para mejorar la visibilidad.

We're making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We're listening and iterating. — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 13, 2021