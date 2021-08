Android 12 te permitirá controlar el teléfono mediante expresiones faciales

La nueva versión del sistema operativo más utilizado del mundo sumará esta característica que simplificará el uso del dispositivo móvil

Android 12, la nueva edición del sistema operativo para dispositivos móviles de Google, está cada día más cerca.

Y si bien por estos días se está presentando la Beta 4 del SO, de a poco comenzaron a trascender diferentes detalles de herramientas que estarán incluidas en la plataforma y entre esas novedades se destaca una en particular.

Se trata de la posibilidad que brindará Android 12 de controlar el teléfono mediante expresiones faciales.

Así es: el nuevo sistema operativo, que tendrá su versión final en septiembre, sumará esta característica que permitirá agilizar el uso de los dispositivos móviles.

De esta manera, el usuario podrá controlar el equipo mediante la cámara y realizando diferentes gestos como abrir la boca, sonreír, levantar las cejas y mirar a la izquierda, derecha o hacia arriba.

Esta novedad en el apartado de accesibilidad –bautizada provisoriamente como ‘Camera Switches’, según ha informado el portal XDA Developers- promete transformarse en una de las favoritas de las personas que tengan teléfonos compatibles con Android 12.

De esta manera, con la nueva característica de accesibilidad, el usuario podrá controlar el dispositivo mediante la cámara y tendrá la posibilidad de personalizar la función para configurar que cada gesto lleve a cabo distintos controles, como pausar ‘Camera Switches’, habilitar o deshabilitar el escaneo automático, seleccionar, ir al siguiente, pulsación larga, scroll hacia delante o atrás, ir al inicio, atrás, notificaciones, configuración o resumen.

Cuando ‘Camera Switches’ está operando, Android muestra una notificación persistente, también presente en la barra de estado, con la que informa al usuario de que la cámara se está utilizando de forma activa.

Cambios de diseño

Una de las mayores novedades de Android 12 es en el cambio de diseño, que incluye una mayor personalización en los iconos, elementos más grandes y espaciados y bordes redondeados.

También permite extraer el color del fondo de pantalla y adaptar todos los menús a sus colores, desde la barra de notificaciones hasta los controles de volumen o los widgets.

Para las burbujas de notificaciones hay nuevas animaciones y se han modificado las transiciones. Elementos como las ventanas, los widgets y las barras de menú incorporan cambios estéticos y se añaden cambios en el modo oscuro, para ser algo más claro.

En el menú de acceso rápido se incluirán botones dedicados a Google Pay y el control de My Home.

Material You es el nuevo lenguaje de diseño introducido por Google, que "pone en el centro al usuario" y genera paletas y elementos personalizados. Según explicó la compañía, este lenguaje es multidispositivo, y se adapta a distintos tipos de pantallas y equipos.

Cuidado con esta app

En el mundo cripto si bien hay proyectos muy interesantes, también, los hay proveniente de la dark web. Ya sea mediante el uso de minería, o plataformas que simulan ganancias exorbitantes y terminan en esquemas Ponzi o simplemente url duplicadas.

En función de prevenir esto, Lookout publicó un informe detallado sobre las aplicaciones maliciosas de las criptomonedas. Los investigadores detallaron que existen más de 170 aplicaciones fraudulentas, que afirman proporcionar servicios de minería de criptomonedas en la nube por una tarifa. En realidad, no son más que un simple engaño.

Anti scam

"Toda la razón de ser de las aplicaciones es robar dinero a los usuarios a través de procesos de pago legítimos, pero nunca entregar el servicio prometido", explicaron los investigadores de Lookout Threat Lab en su blog. "Según nuestro análisis, estafaron a más de 93,000 personas y robaron al menos $ 350,000 entre usuarios que pagaban por aplicaciones y compraban actualizaciones y servicios falsos adicionales", remarcó.

Lookout separó las aplicaciones en dos categorías distintas a las que denominaron Bitoulders y CloudTransit. La única diferencia real es que las aplicaciones de Bitoulders aceptan Bitcoin y Ethereum como opciones de pago. Sin embargo, lo más aterrador de todo es el hecho de que Lookout encontró 25 de las aplicaciones en la tienda Google Play.

Sin embargo, el término scam puede resultar difuso para algunos expertos. "Se puede aplicar a un gran número de criptos que van de propuestas abiertamente falsas y que en el fondo son estafas, pasando por proyectos mal concebidos o criptoactivos sobrevaluados en un momento determinado como consecuencia de la especulación en el mercado", define Roberto Sánchez Vilarino, socio de PwC Argentina a iProUP.

Marcos Blanco, líder de Tecnología de la Información y Privacidad (TIP) del Estudio Martínez de Hoz y Rueda, advierte a iProUP que existe una suerte de Golden Rules o reglas doradas, que están orientadas a invertir de manera informada y evitar caer en estafas.

"No invertir más de lo que uno está dispuesto a perder e investigar por uno mismo. Esta última se ha vuelto tan esencial para todo material introductorio al mundo cripto, que generalmente es expresada por sus siglas en inglés DYOR (do your own research)", completa Blanco.

Un método posible para prevenirlas

El experto enfatiza en que una buena manera es identificar red flags e intentar discernir opiniones interesadas (el llamado shilling) de las desinteresadas. Entre los aspectos más importantes a considerar se destaca la búsqueda del historial de desarrollo del activo de interés, la blockchain en la que corre.

Pero también hay que tener en cuenta sus planes a futuro. Por ejemplo, el objetivo de corto plazo de Ethereum es pasar de un sistema de validación transacciones conocida como Prueba de Trabajo (PoW, es decir, minería) a la Prueba de Participación (PoS, en pocas palabras, tenencia de Ethers).

"Un buen punto de partida a tal efecto es el white paper que respalda el activo. También es importante verificar si el activo es realmente descentralizado, qué características y riesgos asociados trae la centralización y qué tan sencillo es deshacerse de la inversión. Por ejemplo, en qué exchanges se ofrece, si tiene alguna finalidad o se encuentra asociado a algún proyecto en particular, y en qué se diferencia de otros criptoactivos similares", recomienda.

En la misma sintonía, Sanchéz Vilarino explica que la inmensa mayoría de los inversores no sabe lo que subyace en cada criptoactivo e invierten según la tendencia. En este caso, el experto recomienda: