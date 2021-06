Vida, trabajo, y la pasión: las frases más inspiradoras de Elon Musk

Emprendedor, inventor, CEO, cofundador de proyectos, a Elon Musk aún le queda tiempo para dejar declaraciones inspiradoras, polémicas, o motivadoras

A lo largo de los años parece que ya se conoce todo lo que puede saberse sobre Elon Musk, pero cada semana aparece algo nuevo y sorprende con una innovación, un consejo o una declaración controvertida o inspiradora.

Estas son las frases inspiradoras de Elon Musk más destacadas, que versan sobre la vida, el emprendimiento, la pasión en lo que se hace, la importancia del talento y también de la perseverancia para, a pesar de los fracasos, no rendirse "nunca":

- "Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria."

- "Vivir tiene que ser algo más que solucionar problemas. Tiene que haber otra motivación aunque sea indirecta."

- "Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo."

"El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente", añade Elon Musk.

- "La persistencia es muy importante. No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte."

El CEO de proyectos innovadores y arriesgados tiene claro cuál es su caso: "Por mi parte, nunca me rendiré, y quiero decir nunca".

Algunas veces Elon Musk es tan polémico que puede llegar a recibir amenazas, como las de Anonymus

- "La vida es demasiado corta para rencores a largo plazo."

- "La motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que podría tener un impacto significativo en el mundo."

- "La gente trabaja mejor cuando sabe cuál es la meta y por qué. Es importante que la gente sepa a dónde viene a trabajar cada mañana y que disfrute del trabajo."

"Si te levantas en la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, es un buen día. De otra manera, no lo será", enfatiza, en otra de las frases más inspiradoras de Elon Musk.

- "Siempre tengo optimismo, pero soy realista. No comencé Tesla o SpaceX con la expectativa de un gran éxito. Solo pensé que eran lo suficientemente importantes para hacerlo de todas formas."

- "Presta atención al feedback negativo y solicítalo, particularmente de los amigos. La gente no suele hacer eso y es de mucha ayuda."

- "Vamos a encontrar una manera, o crear una manera de llegar allí."

En el contexto de perseguir unos objetivos ambiciosos para Tesla, Elon Musk se muestra exigente y firme, pero también tiende la mano para hallar una solución, sí o sí: "Si alguien necesita ayuda para conseguirlo, que me lo haga saber cuanto antes. Vamos a encontrar una manera, o crear una manera de llegar allí".

- "Llegué a la conclusión de que deberíamos aspirar a incrementar el alcance y la escala de la conciencia humana para comprender mejor qué preguntas hacer. En realidad lo único que tiene sentido es luchar por una iluminación colectiva."

- "A algunas personas no les gusta el cambio, pero necesitas abrazarlo si la alternativa es el desastre."

"No te distraigas pensando que algo puede funcionar cuando no lo está haciendo, o te vas a quedar permanentemente en una solución equivocada", ha declarado también Musk, en otro tema relacionado.

Elon Musk no es ajeno a tomar fuertes posiciones en su vida, su trabajo, y su quehacer diario

- "El primer paso es establecer que algo es posible, entonces es probable que ocurra."

- "La mayoría de las personas pueden aprender mucho más de lo que piensan. Se creen incapaces sin intentarlo."

- "Trabaja duro cada hora mientras estés despierto: es lo que se necesita para tener éxito si estás comenzando una nueva empresa."

- "El talento es extremadamente importante. Es como en los equipos deportivos: el equipo que tiene a los mejores jugadores puede ganar, pero entonces hay un multiplicador de cómo esos jugadores trabajan juntos y la estrategia que emplean."

Se trata de otra de las frases inspiradoras pronunciadas por Elon Musk, para motivar a sus empleados e impulsar el trabajo en equipo.

- "Mi mayor error es, probablemente, fijarme mucho en el talento de la gente y no en la personalidad. Pienso que es importante que las personas tengan un buen corazón."

- "Piensa constantemente en cómo podrías hacer mejor las cosas y cuestiónate a ti mismo."

- "Un consejo: es importante ver el conocimiento como una especie de árbol semántico; asegúrate de entender bien los principios fundamentales, es decir, el tronco y las ramas, antes de entrar en las hojas o los detalles, o no habrá nada donde puedan agarrarse."

- "Las grandes empresas se construyen sobre grandes productos."

- "Si eres cofundador o director ejecutivo, tienes que hacer todo tipo de tareas que no quieres hacer. Si no haces tus tareas, la compañía no tendrá éxito. Ninguna tarea es demasiado baja."

- "Las personas deberían perseguir todo aquello que las apasiona. Eso las haría más felices que cualquier otra cosa."

- "No diría que tengo una falta de miedo. De hecho, me gustaría que mi miedo a la emoción fuera menor porque distrae mucho y fríe mi sistema nervioso."

- "La única razón por la que pude lograr cosas es la gran gente dispuesta a trabajar conmigo. Una compañía es un grupo de personas organizadas para crear un producto o servicio, y este es tan bueno como la gente de la empresa y lo entusiasmados que están de crearlo. Quiero reconocer a un montón de gente supertalentosa. Sin ellos, habría logrado muy poco. Yo solo soy la cara de las empresas."

Fuente: Business Insider España