¿Dogecoin o Bitcoin?: ¿cuál será la primera criptomoneda en llegar a la luna?

El 4 de junio, el popular exchange de criptoderivados BitMEX anunció que apoyaría a la empresa de robótica espacial Astrobotic Technology en su misión de de enviar su primer aterrizador (o lander) comercial a la luna durante el cuarto trimestre de 2020.

BitMEX señala que la misión pretende ser la primera instancia en la que "una empresa privada que lidera una coalición de gobierno, academia, industria y socios internacionales llega a la superficie lunar", y planea conmemorar la ocasión mediante la entrega de un Bitcoin físico único en su tipo a la superficie de la luna. BitMEX se refirió a Musk como un "protagonista de Dogecoin", y añadió: "No tenemos nada en contra de Dog Money, sentimos que era justo ayudar a Bitcoin a llegar allí primero."

El anuncio siguió a la noticia de Elon Musk a principios de mayo de que SpaceX está planeando lanzar una carga útil financiada por Dogecoin en uno de sus primeros cohetes a la luna, afirmando que DOGE se convertiría en la primera criptomoneda en alcanzar la órbita lunar el próximo año.

Elon Musk respondió a las nuevas ambiciones astronómicas de BitMEX en Twitter, proclamando: "¡Ha comenzado una nueva carrera espacial!".

Si bien las respuestas al tuit de Elon son en gran parte comentarios de apoyo de sus seguidores para que que DOGE gane la carrera criptoespacial, otros señalaron que hay problemas más apremiantes en la Tierra que el hecho de que el token de elección de una de las empresas sea el primero en entrar en la órbita de otro cuerpo celeste.

Aunque pocos proyectos que exploren la utilidad de establecer infraestructuras de criptomonedas desde el espacio han capturado la imaginación popular como lo ha hecho la expedición de Dogecoin de Musk, los planes del CEO de Tesla para llevar la criptomoneda fuera de este mundo no son los primeros.

Blockstream parece haber sido el primero en ser pionero en el uso de criptosatélites: lanzó satélites para transmitir transacciones de Bitcoin desde el espacioen agosto de 2017.

En agosto de 2020, Robonomics y Kusama anunciaron un ambicioso plan para desarrollar "una arquitectura interplanetaria" capaz de retransmitir datos entre Marte y la Tierra utilizando la red Kusama.

