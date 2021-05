Pese al "derrumbe" de bitcoin este gigante argentino compra BTC por u$s10 millones

La debacle de Bitcoin (BTC) propiciada por el anuncio del empresario Elon Musk de que su empresa Tesla dejaría de aceptar pagos en esta moneda digital ha arrastrado al resto de criptodivisas, que desde mediados de mes han experimentado una caída constante.

Ahora, el Bitcoin volvió a sufrir otro revés, pero esta vez no fue obra de Tesla: el Banco Popular de China (PBOC) emitió una declaración en la que reitera que los tokens digitales no se pueden usar como forma de pago. Con la noticia, el Bitcoin se hundió, y se llevó por delante también el valor del resto de criptomonedas.

El Bitcoin cayó este miércoles 15%, llegando a los u$s 34.000 por unidad. Esto supone que la criptodivisa más popular del mundo bajó de los u$s40.000 por unidad por primera vez desde principios de febrero.

En medio de esta caída, el exchange argentino Ripio, uno de las candidatos de los expertos en convertirse en unicornio, decidió adquirir pagar u$s10 millones en 150 BTC para atesorar, de acuerdo al anuncio de Sebastián Serrano, CEO y fundador de la empresa, a través de Twitter:

Today we acquired over USD 10M in $BTC and $ETH for the treasury of the @ripioapp group+150 BTC @35.520+2000 ETH @2405 — sebastian serrano (@sserrano44) May 19, 2021